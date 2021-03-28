Збірна України у неділю, 28 березня, проведе другий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти збірної Фінляндії. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.67. Успіх фінів оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.53, а на підопічних Маркку Канерви — 3.10. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.50.

Матч довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі із рефері Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Василе Флорін Марінеску та Овідіу Артеня. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андрій Ківулете.

Це буде третя зустріч команд в історії. До цього збірні теж зустрічалися у відборі на ЧС-2018 року. Тоді в обох матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

У перших матчах відбору на ЧС-2022 у групі D підопічні Андрія Шевченка розійшлися нічиєю із командою Франції у Сен-Дені, а фіни вдома зіграли внічию зі збірною Боснії та Герцеговини 2:2.

Фото: УАФ