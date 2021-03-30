Колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко знову вийде на ринг. Його наступним суперником стане японець Масайосі Накатані.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

– Ломаченко проведе бій з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Ми вже про все домовилися, цей поєдинок затверджений. Він відбудеться або в останній тиждень червня, або 10 липня, – заявив Арум.

Накатані входить до Топ-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. У нього 19 перемог (13 – нокаутом). Проте Накатані є одна поразка у бою з Теофімо Лопесом.

Ломаченко – Лопес

18 жовтня Василь Ломаченко втратив всі свої пояси у поєдинку проти 23-річного американця Теофімо Лопеса. Боксери провели на рингу всі 12 раундів, а судді віддали одностайну перемогу Лопесу – 116:112, 119:109, 117:111.

21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.

Джерело: Barbershop Conversations