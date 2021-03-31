Збірна України у середу, 31 березня, проведе третій матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти збірної Казахстану. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх казахів оцінюють в 14.5. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.17, а на підопічних Талгата Байсуфінова — 6.30. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 14.0.

Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі із рефері Матеєм Югом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Матей Жуніч, и Грега Кордеж. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Славко Вінчич.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. До цього збірні зустрічалися у відборі на чемпіонат Європи. У всіх матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

Підопічні Андрія Шевченка стартували у відборі на ЧС-2022 з нічиєю з чинними чемпіонами світу французами 1:1, а у другому матчі втратили перемогу на останніх хвилинах у грі зі збірною Фінляндії.

Фото: УАФ