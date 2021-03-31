У соціальних мережах користувачі жваво обговорюють епізод з матчу відбору до чемпіонату світу 2022 року між Словаччиною та Росією.

Під час пропущеного голу від словаків у першому таймі двоє захисників російської команди Георгій Джикія та Маріо Фернандес не могли вибратися з обіймів один одного.

Обидва захисників слідкували за польотом м’яча і прийняли один одного за гравця суперника. Коли вони зіштовхнулися, то вступили у єдиноборство, котре більше нагадувало обійми. Тим часом Мілан Шкріньяр вразив ворота Антона Шуніна.

Користувачів розвеселила така поведінка футболістів збірної Росії і це вилилося в іронічні жарти та меми.

Деякі шанувальники футболу писали, що подібне бачили вперше: Думав, що принципово нового в футболі вже не побачу. Але обійми Фернандеса і Джикії під час першого голу словаків, дають певну надію; Знайди того, хто буде триматися за тебе так само міцно, як Джикія за Маріо; Джикія і Маріо забули, що вони на полі, а не в готелі.

Джикия и Марио Фернандес — Это Любовь pic.twitter.com/0U5ydfPbAP — Eugene Kartashov (@EugeneKartashov) March 30, 2021

Джикия и Фернандес в момент гола. pic.twitter.com/T7NIbS7DmM — Maxim Karpenko (@petromercury) March 30, 2021

Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021

Сама гра завершилася домашньою перемогою збірної Словаччини над збірної Росією з рахунком 2:1.

Сьогодні, 31 березня, свій третій матч у відборі на ЧС-2022 проведе збірна Україна. У Києві підопічні Шевченка прийматимуть команду Казахстану.

Факти ICTV розповідали, де можна подивитися гру Україна – Казахстан.