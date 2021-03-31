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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Захисників збірної Росії висміяли за обійми під час пропущеного голу

У соціальних мережах користувачі жваво обговорюють епізод з матчу відбору до чемпіонату світу 2022 року між Словаччиною та Росією.

Джикия и Фернандес обнимашки

Під час пропущеного голу від словаків у першому таймі двоє захисників російської команди Георгій Джикія та Маріо Фернандес не могли вибратися з обіймів один одного.

Обидва захисників слідкували за польотом м’яча і прийняли один одного за гравця суперника. Коли вони зіштовхнулися, то вступили у єдиноборство, котре більше нагадувало обійми. Тим часом Мілан Шкріньяр вразив ворота Антона Шуніна.

Користувачів розвеселила така поведінка футболістів збірної Росії і це вилилося в іронічні жарти та меми.

Деякі шанувальники футболу писали, що подібне бачили вперше: Думав, що принципово нового в футболі вже не побачу. Але обійми Фернандеса і Джикії під час першого голу словаків, дають певну надію; Знайди того, хто буде триматися за тебе так само міцно, як Джикія за Маріо; Джикія і Маріо забули, що вони на полі, а не в готелі.

Сама гра завершилася домашньою перемогою збірної Словаччини над збірної Росією з рахунком 2:1.

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