В Україні відбувся другий матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги. Маріуполь обіграв Інгулець з рахунком 4:3.

Дивовижний матч між українськими футбольними клубами відбувся на стадіоні Металіст у Харкові.

Перший гол забив футбольний клуб Маріуполь – Артем Бондаренко реалізував пенальті, а згодом дальнім ударом оформив дубль.

Інгулець вирішив не відставати – нападник Михайло Плохотнюк зрівняв рахунок, а вже через дві хвилини Ілля Коваленко забив гол на рахунок команди.

Проте наполегливий Артем Бондаренко оформив хет-трик, реалізувавши ще один 11-метровий удар. Лівий захисник Маріуполя Петро Стасюк забив гол на рахунок Маріуполя.

Футболіст Ілля Шевцов реалізував пенальті, проте надія Інгульця на виграш зникла таким же чином, як і з’явилася. Таким чином футбольний клуб Маріуполь (21 очок) піднявся на дев’яту сходинку УПЛ, а Інгулець (19 балів) – десятий.

Чемпіонат України з футболу

В рамках 20-го туру Української Прем’єр-ліги Рух приймає Зорю, Маріуполь зустрінеться з Інгульцем, а Десна зіграє з Олімпіком.

Маріуполь обіграв Інгулець з рахунком 4:3, проте два матчі 20-го туру УПЛ ще мають відбутися 3 квітня. Читайте новини футболу на Фактах ICTV.

Фото: Українська Прем’єр Ліга