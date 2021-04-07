6 квітня мадридський Реал приймав Ліверпуль у межах першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021.

Зустріч відбулася на стадіоні Альфредо Ді Стефано й завершилась із рахунком 3:1.

Уже на 13-й хвилині матчу Вінісіус Жуніор із Реалу мав нагоду відкрити рахунок. Вистрибнувши найвище в штрафному майданчику, він потужно пробив головою по воротах, але м’яч пролетів повз праву штангу.

Однак вже за 14 хвилин футболіст приніс мадридцям перший гол, зробивши блискучий удар у нижній лівий кут воріт.

Автором другого голу для команди Реалу став Асенсіо. Спортсмен підхопив пас і перекинув м’яч над воротарем Ліверпуля Аліссоном на 36-й хвилині.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Ліверпуль. Мохамед Салах слабким, але влучним ударом відправив м’яч у сітку рикошетом від поперечини.

Рефері переглянув епізод із допомогою відеосистеми VAR й залишив у силі своє рішення.

Через 10 хвилин мадридець Тоні Кроос відгукнувся на точну передачу в штрафному майданчику й відразу сильно пробив по воротах, але м’яч пролетів високо над поперечиною.

На 63 хвилині ліверпулець Садіо Мане виконав небезпечний пас у штрафний майданчик і спробував вивести партнера по команді на зручну для удару позицію, але його передачу перехопив один із захисників.

Уже за дві хвилини представник Реалу Лука Модрич передав м’яч партнеру по команді Вінісіусу Жуніору. Той завдав удару в правий нижній кут воріт, після чого рахунок став 3:1.

Матч Реал – Ліверпуль у Лізі чемпіонів-2018

У травні 2018 року Реал Мадрид та Ліверпуль зійшлися в Києві на НСК Олімпійський у фіналі Ліги чемпіонів-2018.

Тоді зустріч завершилась із рахунком 3:1 на користь Реалу. Тоді мадридці виграли третій кубок чемпіонів поспіль.

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