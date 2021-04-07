Екс-форвард донецького Шахтаря Луїс Адріано 1 квітня здав позитивний тест на коронавірус. Проте він порушив режим самоізоляції, щоб поїхати в торговий центр забрати маму.
– Я заражався вірусом раніше, у мене немає жодних симптомів, у мене навіть є антитіла, але є правила, встановлені клубом. Мені наказали перебувати на ізоляції у себе вдома, але вчора я поїхав в торговий центр, щоб забрати свою матір, яка не вміє водити. Я не виходив з машини і був в масці, – розповів футболіст.
Проте дорогою він збив велосипедиста. Спортсмен одразу викликав швидку та надав потерпілому першу допомогу.
– Все закінчилося тим, що я потрапив в ДТП: в мою машину на виїзді з парковки в’їхав велосипед. Я весь час залишався в масці та тримав дистанцію, але я не міг не надати допомогу постраждалій людині. Все добре. Так, мені не варто було виходити з дому, я припустився помилки, визнаю, – зазначив Адріано.
E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408
— denoca (@magodeeh) April 6, 2021
Фернандо Алонсо збила машина
Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування.
Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).
Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів.