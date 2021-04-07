Екс-форвард донецького Шахтаря Луїс Адріано 1 квітня здав позитивний тест на коронавірус. Проте він порушив режим самоізоляції, щоб поїхати в торговий центр забрати маму.

– Я заражався вірусом раніше, у мене немає жодних симптомів, у мене навіть є антитіла, але є правила, встановлені клубом. Мені наказали перебувати на ізоляції у себе вдома, але вчора я поїхав в торговий центр, щоб забрати свою матір, яка не вміє водити. Я не виходив з машини і був в масці, – розповів футболіст.

Проте дорогою він збив велосипедиста. Спортсмен одразу викликав швидку та надав потерпілому першу допомогу.

– Все закінчилося тим, що я потрапив в ДТП: в мою машину на виїзді з парковки в’їхав велосипед. Я весь час залишався в масці та тримав дистанцію, але я не міг не надати допомогу постраждалій людині. Все добре. Так, мені не варто було виходити з дому, я припустився помилки, визнаю, – зазначив Адріано.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Фернандо Алонсо збила машина