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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано порушив самоізоляцію та збив велосипедиста

Екс-форвард донецького Шахтаря Луїс Адріано 1 квітня здав позитивний тест на коронавірус. Проте він порушив режим самоізоляції, щоб поїхати в торговий центр забрати маму.

Луис Адриано

– Я заражався вірусом раніше, у мене немає жодних симптомів, у мене навіть є антитіла, але є правила, встановлені клубом. Мені наказали перебувати на ізоляції у себе вдома, але вчора я поїхав в торговий центр, щоб забрати свою матір, яка не вміє водити. Я не виходив з машини і був в масці, – розповів футболіст.

Проте дорогою він збив велосипедиста. Спортсмен одразу викликав швидку та надав потерпілому першу допомогу.

– Все закінчилося тим, що я потрапив в ДТП: в мою машину на виїзді з парковки в’їхав велосипед. Я весь час залишався в масці та тримав дистанцію, але я не міг не надати допомогу постраждалій людині. Все добре. Так, мені не варто було виходити з дому, я припустився помилки, визнаю, – зазначив Адріано.

Фернандо Алонсо збила машина

Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування.

Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).

Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів.

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