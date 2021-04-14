13 квітня футбольний клуб Порту приймав Челсі в рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021.

Зустріч відбулася на футбольному стадіоні Рамон Санчес Пісхуан в Севільї в Іспанії та завершилася з рахунком 0:1 на користь Порту.

Перший тайм цього матчу завершився нічиєю. Марко Груїч (Порту) пробив на удачу з далекої відстані, але його удар заблокував один із гравців захисту футбольного клубу Челсі.

Другий матч також відрізнився декількома гарними спробами почати відлік рахунку. Сержіу Олівейра (Порту) виконав кутовий удар, але Едуар Менді передбачив до чого це може призвести та ліквідував небезпеку.

Маруланда Фернандо Луїс Діас (Порту) збив суперника у спробі забити перший заповітний гол, отримавши за це жовту картку від рефері.

Єдиний та переможний гол забив Мехді Таремі (Порту), який спокійно переграв воротаря.

Перша гра між професійними командами відбулася 7 квітня. Челсі хлопнув Порту на виїзді з рахунком 2:0. Челсі за сумою двох матчів став півфіналістом Ліги Чемпіонів.

Ліга чемпіонів-2020/21

7 квітня Порту приймав Челсі в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Севільї в Іспанії та завершилася перемогою Челсі.

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 стартувала 20 жовтня. Футбольний турнір мав розпочатися раніше, проте він стартував пізніше через пандемію коронавірусу. Професійні спортсмени ведуть завзяту боротьбу за головний клубний трофей Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року в Стамбулі на стадіоні Ататюрк. За попередніми даними, стадіон зможе вмістити близько 76 тис. глядачів, проте ще не відомо чи будуть якісь обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Факти ICTV опублікували результати та розклад матчів Ліги чемпіонів 2020/21, щоб можна було відстежити, коли відбудеться наступний матч професійних спортсменів.