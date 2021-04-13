Бокс на території кіберспорту: Ultimate Boxing Fight у Києві розсунув межі класичного спорту

10 квітня у столиці на кіберспортивній арені пройшов вечір рейтингових боксерських поєдинків зі спортсменами з декількох країн Європи.

У суботу ввечері у Києві пройшли одразу вісім рейтингових боїв під егідою Ultimate Boxing Fight.

Організували захід USYK-17 PROMOTION в особі чемпіона світу з боксу у тяжкій вазі Олександра Усика та кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports в особі керуючих партнерів Олега Крота та Юрія Лазебнікова.

16 спортсменів у різних вагових категоріях з України, Великої Британії, Угорщини, Хорватії, Білорусі та Грузії показали динамічний бокс. Троє відправили суперників у нокаут.

У топ-поєдинку вечора зустрілися одесит Раміль Гаджієв та Іван Мурашкін з Білорусі. Не дивлячись на великий досвід та бажання Раміля швидко розправитися з опонентом, бій тривав вісім раундів.

Затягнутості не було: суперники тримали однаковий темп, Мурашкін технічно відповідав на часті атаки та всіляко намагався перехопити першість. Але чемпіон Олімпійських ігор-2014 Гаджієв все ж перебоксував білоруса.

У першому соглавному бою киянин Даніель Лапін спокійно залишив на дистанції угорця Аттілу Короса. В другому, всіх здивував екс-кікбоксер Цотне Рогава з Одеси.

Після недовгих спостережень за Петером Мрвалжом з Хорватії важкоатлет відправив тому прямий у живіт. Нокаут та успішний дебют на професійному рингу.

Коротко про інші пари:

Сергій Гук зі Львова яскравим нокаутом переміг Андрія Руденко з Києва;

Мирослав Іщенко (Херсон) успішно дебютував, обійшовши Олександра Бенідзе (Київ);

Роберт Мартон (Харків), який також вперше вийшов на pro-ринг, переміг Паата Адуашвілі (Грузія);

Лондонець Зак Челлі технічно нокаутував Богдана Гаркавого з Олександрії;

Нодір Бахшієв (Борисов, Білорусь) перетис характером Шона Феннела (Манчестер).

Цікаво, що подія відбулася на території, де зазвичай проходять віртуальні бої. Це кіберспортивна арена WePlay Esports Arena Kyiv на ВДНГ, яка у ці ж дні приймала файтинговий турнір одразу з трьох дисциплін.

Можливості простору дозволили легко трансформувати її під фізичні поєдинки. Картинка трансляції від цього лише ожила, у тому числі й завдяки додатковим візуальним ефектам від продакшн-команди.

Захід пройшов з усіма запобіжними заходами та без глядачів на арені. Усім присутнім заздалегідь зробили ПЛР-тести.

Трансляцію англійською мовою провели Twitch-канал WePlay Ultimate Fighting League та стрімінгова платформа DAZN, а українською – телеканал Xsport та YouTube-канал USYK17.

Більше деталів про бої тут.

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Фото: Ultimate Boxing Fight