Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.
За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.
У поточному сезоні Україна на стадії групового етапу була представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо. Обидві команди посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжили свій шлях у Лізі Європи.
Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.
1/4 фіналу
1/8 фіналу
Груповий етап
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Баварія
|6
|5
|1
|0
|18
|5
|16
|2.
|Атлетіко
|6
|2
|3
|1
|7
|8
|9
|3.
|Зальцбург
|6
|1
|1
|4
|10
|17
|4
|4.
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5
|10
|3
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Зальцбург
|2:2
|Локомотив
|22:00
|Атлетіко
|0:0
|Локомотив
|22:00
|Баварія
|4:0
|Атлетіко
|22:00
|Баварія
|3:1
|Зальцбург
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Баварія
|19:55
|Локомотив
|1:3
|Зальцбург
|22:00
|Атлетіко
|3:2
|Зальцбург
|22:00
|Атлетіко
|1:1
|Баварія
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Локомотив
|1:1
|Атлетіко
|22:00
|Баварія
|2:0
|Локомотив
|22:00
|Зальцбург
|2:6
|Баварія
|22:00
|Зальцбург
|0:2
|Атлетіко
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Реал Мадрид
|6
|3
|1
|2
|11
|9
|10
|2.
|Боруссія Менхенгладбах
|6
|2
|2
|2
|16
|9
|8
|3.
|Шахтар
|6
|2
|2
|2
|5
|12
|8
|4.
|Інтер
|6
|1
|3
|2
|7
|9
|6
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Реал
|2:3
|Шахтар
|19:55
|Боруссія М
|4:0
|Шахтар
|22:00
|Інтер
|2:2
|Боруссія М
|22:00
|Інтер
|0:2
|Реал
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Шахтар
|0:0
|Інтер
|19:55
|Шахтар
|2:0
|Реал
|22:00
|Боруссія М
|2:2
|Реал
|22:00
|Боруссія М
|2:3
|Інтер
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Шахтар
|0:6
|Боруссія М
|22:00
|Інтер
|0:0
|Шахтар
|22:00
|Реал
|3:2
|Інтер
|22:00
|Реал
|2:0
|Боруссія М
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сіті
|6
|5
|1
|0
|13
|1
|16
|2.
|Порту
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|13
|3.
|Олімпіакос Пірей
|6
|1
|0
|5
|2
|10
|3
|4.
|Марсель
|6
|1
|0
|5
|2
|13
|3
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Олімпіакос
|1:0
|Марсель
|19:55
|Олімпіакос
|0:1
|Манчестер Сіті
|22:00
|Манчестер Сіті
|3:1
|Порту
|22:00
|Марсель
|0:2
|Порту
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Марсель
|0:3
|Манчестер Сіті
|22:00
|Марсель
|2:1
|Олімпіакос
|22:00
|Порту
|2:0
|Олімпіакос
|22:00
|Порту
|0:0
|Манчестер Сіті
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Манчестер Сіті
|3:0
|Олімпіакос
|22:00
|Манчестер Сіті
|3:0
|Марсель
|22:00
|Порту
|3:0
|Марсель
|22:00
|Олімпіакос
|0:2
|Порту
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліверпуль
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|13
|2.
|Аталанта
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|11
|3.
|Аякс
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|7
|4.
|Мідтьюлланн
|6
|0
|2
|4
|4
|13
|2
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Аякс
|0:1
|Ліверпуль
|22:00
|Аякс
|3:1
|Мідтьюлланн
|22:00
|Мідтьюлланн
|0:4
|Аталанта
|22:00
|Ліверпуль
|0:2
|Аталанта
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Аталанта
|2:2
|Аякс
|22:00
|Ліверпуль
|1:0
|Аякс
|22:00
|Ліверпуль
|2:0
|Мідтьюлланн
|22:00
|Аталанта
|1:1
|Мідтьюлланн
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Аталанта
|0:5
|Ліверпуль
|19:55
|Аякс
|0:1
|Аталанта
|22:00
|Мідтьюлланн
|1:2
|Аякс
|19:55
|Мідтьюлланн
|1:1
|Ліверпуль
Група Е
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Челсі
|6
|4
|2
|0
|14
|2
|14
|2.
|Севілья
|6
|4
|1
|1
|9
|8
|13
|3.
|Краснодар
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|4.
|Ренн
|6
|0
|1
|5
|3
|11
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|Ренн
|1:1
|Краснодар
|19:55
|Краснодар
|1:2
|Севілья
|22:00
|Челсі
|0:0
|Севілья
|19:55
|Ренн
|1:2
|Челсі
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Краснодар
|0:4
|Челсі
|22:00
|Краснодар
|1:0
|Ренн
|22:00
|Севілья
|1:0
|Ренн
|22:00
|Севілья
|0:4
|Челсі
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Севілья
|3:2
|Краснодар
|22:00
|Ренн
|1:3
|Севілья
|22:00
|Челсі
|3:0
|Ренн
|22:00
|Челсі
|1:1
|Краснодар
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Боруссія Дортмунд
|6
|4
|1
|1
|12
|5
|13
|2.
|Лаціо
|6
|2
|4
|0
|11
|7
|10
|3.
|Брюгге
|6
|2
|2
|2
|8
|10
|8
|4.
|Зеніт
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Зеніт
|1:2
|Брюгге
|22:00
|Боруссія Д
|3:0
|Брюгге
|22:00
|Лаціо
|3:1
|Боруссія Д
|22:00
|Лаціо
|3:1
|Зеніт
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Боруссія Д
|2:0
|Зеніт
|22:00
|Боруссія Д
|1:1
|Лаціо
|22:00
|Брюгге
|1:1
|Лаціо
|22:00
|Брюгге
|3:0
|Зеніт
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Зеніт
|1:1
|Лаціо
|19:55
|Зеніт
|1:2
|Боруссія Д
|22:00
|Брюгге
|0:3
|Боруссія Д
|19:55
|Лаціо
|2:2
|Брюгге
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|14
|4
|15
|2.
|Барселона
|6
|5
|0
|1
|16
|5
|15
|3.
|Динамо Київ
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|4
|4.
|Ференцварош
|6
|0
|1
|5
|5
|17
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Динамо
|0:2
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|0:4
|Барселона
|22:00
|Барселона
|5:1
|Ференцварош
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Ференцварош
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Ференцварош
|2:2
|Динамо
|22:00
|Ференцварош
|0:3
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|0:2
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|3:0
|Динамо
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Барселона
|2:1
|Динамо
|22:00
|Барселона
|0:3
|Ювентус
|22:00
|Ференцварош
|1:4
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|1:0
|Ференцварош
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|6
|4
|0
|2
|13
|6
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|6
|4
|0
|2
|11
|12
|12
|3.
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|15
|10
|9
|4.
|Башакшехір
|6
|1
|0
|5
|7
|18
|3
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:0
|Башакшехір
|22:00
|МЮ
|4:1
|Башакшехір
|22:00
|ПСЖ
|1:2
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|1:0
|РБ Лейпциг
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Башакшехір
|0:2
|ПСЖ
|19:55
|Башакшехір
|3:4
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|5:0
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|1:3
|ПСЖ
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Башакшехір
|2:1
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|5:1
|Башакшехір
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:1
|ПСЖ
|22:00
|РБ Лейпциг
|3:2
|МЮ