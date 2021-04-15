Ліверпуль приймав Реал Мадрид у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Ліверпулі на стадіоні Енфілд і завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

Зі стартових хвилин підопічні Юргена Клоппа ринулися вперед. Вже на третій хвилині матчу Мохаммед Салах отримав пас від партнера і пробив по центру, але з ударом легко впорався Тібо Куртуа.

Згодом з межі штрафного пробив Джеймс Мілнер. М’яч після його удару летів у праву дев’ятку, але бельгійський кіпер галактикос знову виручив.

Перш ніж піти на перерву хороші нагоди змарнували Салах та Жоржиньо Вейналдум: єгиптянин та нідерландець пробили вище воріт.

У другому таймі Куртуа довелося рятувати свої команди вже після удару Роберто Фірміно, який бив у правий кут воріт.

Також дві хороші нагоди були у футболістів королівського клубу. На 66-й хвилині близьким до голу був Вінісіус, але м’яч після його удару опинився в Алісона.

А за десять хвилин до кінця гри Карім Бензема спробував замкнути передачу від партнера головою, але м’яч пролетів трохи вище воріт.

Попри нічийний результат за підсумками двох матчів до наступної стадії 1/2 фіналу вийшов мадридський Реал, який у півфіналі зіграє з лондонським Челсі.

Ліверпуль: Алісон, Робертсон, Філліпс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабінью, Вейналдум, Мілнер, Мане, Салах, Фірміно.

Алісон, Робертсон, Філліпс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабінью, Вейналдум, Мілнер, Мане, Салах, Фірміно. Реал: Куртуа, Мілітао, Начо, Менді, Вальверде, Кроос, Каземіро, Модріч, Асенсіо, Вінісіус, Бензема.

У першому матчі, що відбувся 6 квітня у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано, Реал обіграв Ліверпуль з рахунком 3:1.

За вершкових відзначився дублем Вінісіус, ще один гол забив Марко Асенсіо. За червоних забивав Салах.