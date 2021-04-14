Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справи громадян України, котрі виступали за збірні команди “ЛНР” та ДНР”.

Щодо 26 футболістів, які виступали за збірні “ДНР” та “ЛНР” було застосоване максимальне покарання – довічне відсторонення від будь-якої футбольної діяльності.

Рішення запровадили щодо таких осіб: Гарненко С. А, Федотов Є. О., Пархоменко А. О., Охмат Є. І., Томазов С. С., Махно Я. М., Лагода А. О., Бессалов А. Л., Фролов В. В., Асьмаєв С. В., Бєлавін М. Є., Жаром С. С., Ткачєв А. С., Рябчинський В. С., Варванін О. О., Майборода О. О., Коновалов Р. В., Яковленко О. В., Єрьомін О. В., Циндрик С. О., Рудницький І. В., Бєбєнін В. М., Дрига С. С., Наумов Є. С., Захаров М. О., Зубахін І. О.

Перераховані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше десяти днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Дев’ять українських футболістів у складі команди “ДНР” взяли участь у турнірі проти збірної команди із так званої Республіки Абхазія. Гра відбулася у грузинському місті Сухумі у вересні 2020 року.

Ще 17 громадян України у складі команди Схід-вугілля із “ЛНР” брали участь у турнірі “Ліга братських народів”, що відбувався 8-12 грудня 2020 року у Сухумі.