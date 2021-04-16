Стали відомі усі півфіналісти Ліги Європи 2020/21. У півфінальних матчах європейського турніру зіграють Манчестер Юнайдет, Арсенал, Вільярреал і Рома.

За результатами 1/4 Ліги Європи боротьбу за кубок завершили Славія, Динамо Загреб, Аякс і Гранада. Поєдинки закінчилися з такими рахунками:

Манчестер Юнайдет – Гранада 2:0 (4:0);

– Гранада 2:0 (4:0); Вільярреал – Динамо Загреб 2:1 (3:1);

– Динамо Загреб 2:1 (3:1); Рома – Аякс 1:1 (3:2);

– Аякс 1:1 (3:2); Славія – Арсенал 0:4 (1:5).

Команди зустрінуться, щоб боротися за місце у фіналі, 29 квітня та 6 травня. МЮ зіграє з Ромою, а Вільярреал з Арсеналом. Переможців очікує фінальна гра у місті Гданськ (Польща) 26 травня.

Динамо та Шахтар у Лізі Європи

18 березня дві українські команди – Шахтар та Динамо вибули з розіграшу Ліги Європи. Донецький Шахтар поступився італійській Ромі за результатами двох матчів (0:3).

Київське Динамо у двох поєдинках програло іспанському Вільярреалу (0:4).