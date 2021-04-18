Аталанта приймала туринський Ювентус у матчі 31-го туру італійської Серії А. Зустріч відбулася на стадіоні Атлеті Адзуррі у Бергамо та завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол на 87-й хвилині матчу забив український хавбек бергамасків Руслан Маліновський, який вийшов на заміну у другій половині зустрічі.

Українець пробив з межі штрафного майданчика і м’яч рикошетом від гравця б’янконері залетів у сітку воріт Войцеха Щенсни.

Ще один український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко весь матч провів на лаві запасних. Через травму поза грою лишився зірковий форвард гостей Криштіану Роналду.

Перемога дозволила Аталанті (64) піднятися на третю сходину турнірної таблиці чемпіонату Італії, змістивши на четверте місце Ювентус (62). У першому колі Ювентус вдома зіграв внічию (1:1) з Аталантою.

Цікаво, що для Аталанти це перша перемога над Ювентусом у Серії А з лютого 2001 року.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА Аталанта дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася за сумою двох матчів (4:1) мадридському Реалу.