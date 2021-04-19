Дванадцять топ-клубів офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це шість англійських футбольних клубів Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенгем Готспур, Манчестер Юнайтед, три іспанські – Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид та Барселона, та три італійські – Мілан, Ювентус та Інтер.

У першому сезоні до них мають приєднатися ще три клуби-засновники ліги. Загалом планується участь 20 клубів. Ще п’ять учасників мають визначитися за підсумками кваліфікації.

Очікується, що матчі будуть відбуватися посеред тижня.

Турнір має стартувати у серпні. 20 клубів поділять на дві групи по десять учасників. Кожен клуб зіграє з кожним суперником по два матчі (вдома та на виїзді).

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Команди, що посядуть місця з першого по третє вийдуть до чвертьфіналу. Ще два учасники 1/4 фіналу визначаться за підсумками стикових матчів між командами, що посядуть четверті та п’яті місця.

Реакція УЄФА та топ-ліг

Дванадцять європейських клубів, котрі оголосять про створення європейської Суперліги, будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА. Про це йдеться у заяві асоціації та національних федерацій, що була опублікована 18 квітня.

— Якщо це станеться, УЄФА, англійська, іспанська та італійська футбольні асоціації та чемпіонати цих країн – будемо єдині у наших зусиллях щодо запобігання цього цинічного проекту, що заснований в особистих інтересах кількох клубів, – йдеться в заяві.

Також УЄФА подякував клубам із Франції та Німеччини, котрі відмовилися брати участь у цьому проекті.

Реакція ФІФА

Міжнародна федерація футболу також виступила проти створення Суперліги.

В організації повідомили про можливу заборону на участь спортсменів, котрі є гравцями клубів Суперліги, у матчах за національні команди.