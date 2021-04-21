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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Усі 12 клубів зберуться для обговорення розпуску Суперліги – ЗМІ

Флорентіно Перес

Топ-12 футбольних клубів, які нещодавно оголосили про створення окремого турніру – європейської Суперліги, 20 квітня зберуться, щоб обговорити її розпуск. Про це повідомляє Talksport.

До цього у ЗМІ з’являлася інформація про вихід з Суперліги Манчестер Сіті, Челсі та Атлетіко.

Доповнюється…

Фото: Getty Images

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