Усі 12 клубів зберуться для обговорення розпуску Суперліги – ЗМІ

Топ-12 футбольних клубів, які нещодавно оголосили про створення окремого турніру – європейської Суперліги, 20 квітня зберуться, щоб обговорити її розпуск. Про це повідомляє Talksport.
До цього у ЗМІ з’являлася інформація про вихід з Суперліги Манчестер Сіті, Челсі та Атлетіко.
BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.
– talkSPORT sources understand.
???? Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea
— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021
Доповнюється…