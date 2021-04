Усі 12 клубів зберуться для обговорення розпуску Суперліги – ЗМІ

Топ-12 футбольних клубів, які нещодавно оголосили про створення окремого турніру – європейської Суперліги, 20 квітня зберуться, щоб обговорити її розпуск. Про це повідомляє Talksport.

До цього у ЗМІ з’являлася інформація про вихід з Суперліги Манчестер Сіті, Челсі та Атлетіко.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.

– talkSPORT sources understand.

???? Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea

— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021