Хочу бачити в Металісті тих, хто допоможе нам виграти Лігу Європи – Ярославський

У 2016 році розпався культовий футбольний клуб Металіст, який голосно заявив про себе не тільки на українській, а й на європейській футбольній арені. У різний час за Металіст виступали такі висококласні виконавці, як Тайсон, Едмар, Хосе Соса, Клейтон Шав’єр, Марко Девіч та інші.

Нещодавно колишній президент Металіста Олександр Ярославський зробив гучну заяву про відродження клубу.

У ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Ярославський розповів, яким буде оновлений Металіст, коли вболівальники побачать його у Прем’єр-лізі, які футболісти гратимуть за команду та що він думає про створення європейської Суперліги.

– Близько місяця тому ви заявили, що Металіст повертається. На якому етапі зараз проект?

– Ми активно займаємось цією темою, і я, і всі мої соратники. Також допомагає влада міста та області. На сьогодні є певні кроки з повернення бренду. Я хотів би, щоб цей процес зайняв кілька тижнів, але, як виявилось, на це потрібні місяці.

Проте вже зроблено дії, які безповоротно визначають, що бренд належатиме мені та розміститься в Харкові. Тому клуб поверне всі свої атрибути того 100-літнього Металіста, який гримів у Європі.

– Для вас принциповий момент, щоб Металіст повернувся таким, як колись, з усіма зовнішніми атрибутами: гербом, гімном, вимпелом та стадіоном?

– Мені довелось персонально брати участь у всіх технічних речах, але це складна процедура. Є велика кількість позицій, внесених до списку речей, що мають належати Металісту. І зовнішні атрибути, і сувенірна продукція. На це піде не один місяць, але рішення ухвалено безповоротно. Його змінити неможливо!

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– Чи буде Металіст грати на тому самому стадіоні? Чи готова влада Харкова співпрацювати з вами?

– Коли я купив Металіст у 2005 році, не було ні стадіону, ні бази, ні академії. Моїми силами та силами моїх соратників було побудовано ідеальну інфраструктуру. Завдяки цьому на нашій базі мешкав під час Євро-2012 Кріштіану Роналду і грав Томас Мюллер.

Чотири суперкоманди грали в нас: Португалія, Голландія (Нідерланди), Данія та Німеччина. Всі вони перебували на нашій базі. Тому інфраструктура у нас ідеальна. І кому, як не Металісту, грати на стадіоні Металіст? Звичайно, ми будемо грати на нашому стадіоні.

– Яка приблизна вартість повернення Металіста?

– Для мене і для харків’ян цей проект безцінний. Грішми оцінити його неможливо! Це проект душевний. Для всіх харків’ян, для мене, моїх друзів та родини. Тому зараз я не рахую бюджет. Він буде таким, щоб ми могли грати у Лізі чемпіонів.

– Метал, який грає у Другій лізі, було створено, щоб потім на його базі запустити Металіст?

– Метал – спеціальний проект, створений півтора року тому під повернення Металіста. Я розумів, що необхідно буде вирішити технічні моменти – спочатку зіграти в чемпіонаті серед аматорів, далі Друга ліга, Перша ліга, Прем’єр-ліга.

Ці деталі займають близько трьох років. Тому ми вирішили скоротити цей організаційний період, щоб не чекати повернення бренду, і запустили Метал під Металіст. Тільки-но бренд буде готовий до запуску, Металіст повернеться на своє законне місце.

– Зараз команду тренує Олександр Кучер, і команда йде першою у своєму дивізіоні в Другій лізі. Скажіть, чи задоволені ви роботою тренера? Чи не плануєте змінювати тренерський штаб?

– Я завжди казав, що успіх – це рахунок на табло. Євген Красніков займається командою, Олександр Кучер – головний тренер, тому жодних змін ми точно не плануємо.

– В одному з інтерв’ю В’ячеслав Заховайло зазначав, щоб вивести команду Другої ліги до Першої ліги необхідно витратити близько $700 тис. Потім бюджет подвоївся. Наскільки це реальні цифри та чи співставні вони з тим, що є насправді?

– Після того, як я за сім із половиною років витратив $250 млн на Металіст, мене ці цифри не лякають. Зрозуміло, що з урахуванням ситуації у футболі та світі загалом, ці цифри змінились. Я ставлю мету, а скільки вона буде коштувати – це інше питання.

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– Нещодавно з’явилась інформація, ніби у вас є джентльменська угода з паном Сергієм Курченком, що ви до 2023 року не будете професійно займатися футболом. Наскільки це відповідає дійсності?

– Так, це правда. Зараз мої юристи розглядають ситуацію, чи можливо, щоб ця позиція було скасована. Можливо, я зможу раніше приступити до своїх обов’язків.

– Тобто ви впевнені в тому, що повернетесь до активного футбольного життя до 2023 року в ролі президента Металіста?

– Я не можу володіти футбольним клубом, але співчувати, допомагати та вболівати за команду можливість є.

– Чи означає це, що ви хочете, щоб Металіст грав у Прем’єр-лізі вже через рік? Тобто через рік вони в Першій лізі, а ще через рік вже в Прем’єр-лізі. Чи ви не виключаєте варіант, що з першого разу не вдасться потрапити до Прем’єр-ліги?

– Коли я брав Металіст у 2005 році, він також грав у Першій лізі, але нам вдалось потрапити до Прем’єр-ліги. Ви ж розумієте, що навіть коли Курченко володів акціями, то весь футбольний та менеджерський склад був мій.

Металіст як був фактично моїм, так і лишився. Всі звання Металіста – заслуга не Курченка. Тому я сподіваюсь, що всі ці етапи ми пройдемо легко.

– Кілька днів тому Тайсон залишив Шахтар і повернувся на батьківщину до Бразилії. Тайсона ви добре знаєте. Тож, на вашу думку, для нього це плюс чи мінус?

– Тайсон – це окраса всього українського футболу. Всі казали, що Тайсон ніби їде по полю на моторолері. Таких гравців в українському футболі одиниці. Він достойно відіграв, заробив багато трофеїв та повернувся на батьківщину.

– Тайсон якось казав, що ви хочете, щоб він грав за оновлений Металіст та закінчив тут свою кар’єру. Чи була така розмова? Чи буде у вас спроба отримати Тайсона для майбутнього Металіста?

– Це залежатиме від того, як розвиватимуться події. Якщо Тайсон приїде і буде бігати з такою ж швидкістю, як зараз, то чому б і ні? Його в Харкові люблять, чекають та з радістю приймуть!

– Кого б ще хотіли бачити у складі оновленого Металіста?

– Я хочу бачити тих, хто допоможе нам виграти Лігу Європи та проходити як можна вище у Лізі Чемпіонів.

– Історія, яка сколихнула весь футбольний світ – створення європейської Суперліги. Як ви вважаєте, це потрібна структура чи вона зараз буде зайвою?

– Ці великі клуби знаходять футболістів звідусіль. Їхніми донорами стає уся футбольна спілка. Має бути справедливий розподіл сильних гравців для розвитку футболу.

Не може бути, щоб одним усе, іншим – нічого. Уявіть, вони зберуть найкращих гравців, і як з ними потім змагатися? Звичайно, я категорично проти створення цієї Суперліги. Я підтримую УЄФА та ФІФА в їхніх намірах не допустити цього.

– Ви не приховуєте, що товаришуєте з Романом Абрамовичем, чи не спілкувалися з ним на цю тему? Можливо, ви чули від людей, які намагаються реалізувати цю лігу, що мотивує їх?

– Ні, я не говорив на цю тему ні з ким. Я чув про ці ідеї, але не думав, що вони зможуть реально замахнутися на все це. Футбол – це спільне надбання всіх нас. Понад 4 млрд вболівальників є прихильниками футболу, і кожен вболіває за свою команду.

– Флорентіно Перес пояснював, що основний мотив – не тільки гроші. Він пояснив, що інтерес до футболу зменшується, і задля його підвищення є думка скоротити тривалість матчів. Яка ваша думка? Чи справді інтерес до футболу втрачається і чи потрібні певні регуляційні зміни?

– Ну якщо я хочу відродити свій рідний Металіст, то, звичайно, інтерес не падає. З урахуванням пандемії інтерес тільки зріс, бо люди дивляться його по телевізору. Звичайно, без вболівальників на стадіоні відчуття зовсім не ті, але люди біля екранів спостерігають.

– Чи може створення Суперліги загрожувати саме українському футболу?

– Я сподіваюсь, що розум виграє, і УЄФА та ФІФА не допустить цього.

– Тобто ви вважаєте, що це лише можливість для топ-клубів виторгувати собі ліпші умови?

– Я не знаю, чим вони керувались, грішми чи ні. Я вважаю, це несправедливо!

– Чи справедливо Динамо обіграло Шахтар і вже фактично стало чемпіоном України?

– Цифри на табло говорять самі за себе. Якщо Динамо стане чемпіоном, отже, воно заслужено стане чемпіоном.

– На вашу думку, які шанси на Чемпіонаті Європи має Україна?

– Я хотів би, щоб наша збірна брала участь в усіх європейських турнірах і чемпіонатах. Бажаю Андрію Шевченку досягти цього!

– Якщо Зінченко не зможе допомогти нашій команді й санкції УЄФА все-таки введуть проти клубів тих гравців, які організовують Суперлігу. На вашу думку, це серйозна втрати?

– Я думаю, в Андрія достатньо гравців, щоб замінити Зінченка. Проте дуже сподіваюсь, що цього не станеться!

Фото: УНІАН, Олександр Ярославський