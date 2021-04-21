Президент клубу української футбольної прем’єр-ліги Інгулець Олександр Поворознюк розповів, як йому вдалося врятуватися після вибуху гранати в офісі одного з сільгосппідприємств в селищі Петрове Кіровоградської обрости.

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Під час вибуху в кімнаті були присутні три людини: Поворознюк не постраждав, одна людина загинула, ще в одної незначні осколкові поранення.

За словами президента Інгульця, зараз з ним все нормально і він не перебуває в лікарні.

Поворознюк зазначив, що навіть не зрозумів, як це сталося.

– Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш, розмовляєш просто ні про що, посміхаємося все – і тут дивак дістає гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив, – розповів він.

Він зазначив, що під перед вибухом його накрило столом, що дало йому змогу вижити.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідство триває.

Погрожував підірвати гранату

У лютому у Вінниці невідомий зателефонував в поліцію і повідомив, що перебуває у квартирі та має намір підірвати дві гранати.

У квартирі, де перебував зловмисник, була його дружина і 6-річна дитина.

Джерело: Футбол News, Нацполіція

Фото: Динамо Київ