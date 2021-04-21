Вони кілери футболу: Григорій Суркіс розкритикував створення Суперліги

Створення Європейської футбольної Суперліги є шантажем з боку топ-клубів, а футбольні гранди таким чином виступили проти затвердження нового формату найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів.

Про це заявив почесний член УЄФА та екс-очільник українського футболу Григорій Суркіс.

— Я скажу відверто, я розглядаю це як черговий шантаж дюжини клубів. Я це розглядаю як проект, який раптом напередодні засідання виконкому і конгресу УЄФА повинен був поставити, якщо не паркан, то, щонайменше, перешкоду для того, щоб члени виконкому УЄФА не винесли на конгрес затвердження нового формату Ліги чемпіонів, який діятиме з 2024 року.

Суркіс зазначив, що цей проект не підтримують національні асоціації, УЄФА, а також Франція, якій залишили два місця. Також різкою була реакція вболівальників.

— У Ліверпуля 3 млн уболівальників відмовилися від спілкування у Twitter. Фанати Челсі виступили із заявою. Реакція таких клубів, як Боруссія Дортмунд та Баварія, які вирішили не підтримувати цей проект. Порту відмовився приєднатися. Треба просто орієнтуватися на відгуки у мережі футбольного співтовариства. На мій погляд, абсолютно очевидно, що цей проект ставить під сумнів сприйняття системи побудови світового і європейського футболу.

Футбольний клуб Реал, функціонери якого стоять біля витоків проекту, заявив, що це комерційний та стратегічний проект, який в умовах пандемії має дати 4 млрд вболівальників щось особливе. Однак Суркіс не вірить у цю ідею. За його словами, такої кількості вболівальників не знайдеться задля підтримки Суперліги.

— Я не вірю, що 4 млрд уболівальників підтримають цю ідею, я не вірю, що цю ідею підтримають і самі гравці, які є заручниками бездумної політики людей, які об’єдналися в Суперлігу. Іншими словами – це виклик і бажання монополізувати футбольний простір. Це абсолютна фантазія, яка не матиме успіху, бо гравці не зможуть брати участі в змаганнях під егідою УЄФА і ФІФА.

Суркіс додав, що Суперліга не має жодних перспектив, а в епоху пандемії такі організації, як УЄФА та ФІФА продемонстрували, що у змозі долати всі труднощі.

— Я переконаний, що практика останніх двох років, сезонів-2019/20, 2020/21, коли наш світ спіткала катастрофа з Covid, УЄФА продемонстрував, що має можливості і робить все, щоб долати перешкоди і проводити прекрасні за своїм статусом змагання. Ми стоїмо на порозі фінальної частини Євро-2020. Я б зосередився на цьому. Створення Суперліги руйнує європейський і світовий футбольний правопорядок. Я не дарма згадав про реакцію уболівальників Ліверпуля і Челсі. Прем’єр-ліга Англії фактично тримає вболівальників у напрузі протягом усього футбольного сезону, створюючи картинку, незалежно від того, може вболівальник прийти на стадіон чи ні. Суперліга нічого подібного дати не зможе. Це буде картопля, як сказав Чеферін.

Засновників Суперліги він назвав убивцями футболу, однак зауважив, що якби не комерція, то за останні 15-20 років футбол не досягнув би таких висот.

— Якби футбол не давав якісний продукт, який купували б телевізійні компанії, він би не збирав такі величезні гроші, що дозволяють клубам-учасникам змагань реінвестувати їх знову у футбол. Але Суперліга – це щось інше, це повне руйнування трансферної політики, це відлучення від принципів справедливості та солідарності цих процесів. Завжди має бути розумне рішення. А це групка багатих клубів, котрі хочуть збільшити свої прибутки за рахунок клубів, які не мають наразі таких можливостей. Вони зараз ці можливості навіть не перекреслюють, а вбивають. Вони кілери футболу, в повному розумінні цього слова.

Створення Суперліги

12 футбольних топ-клубів Європи 19 квітня офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це були Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид, Барселона, Інтер, Мілан і Ювентус. У першому сезоні до них мали приєднатись ще три клуби.

Президентом Суперліги став президент мадридського Реалу Флорентіно Перес.

Через два дні після створення про вихід із проекту заявили шість англійських клубів. Згодом до них приєдналися мадридський Атлетіко, італійські Інтер та Мілан.

Джерело: Football Hub