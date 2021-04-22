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Факти / Спорт
Людмила Грубник |

Зоря дотисла Олександрію у серії пенальті і вийшла до фіналу Кубка України

Зоря

Олександрія та луганська Зоря зустрічалися у 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Матч відбувся в Олександрії на стадіоні КСК Ніка та завершився мінімальною перемогою підопічних Віктора Скрипника після серії пенальті 1:1 (4:3).

Єдиний гол у першому таймі забив хавбек луганчан Владислав Кочергін на 20-й хвилині.

Через кілька хвилин Олександрія могла зрівняти рахунок, але простріл Третьякова декласував захисник Зорі.

У другому таймі Олександрії таки вдалося зрівняти рахунок, Валерій Бондаренко з пенальті прицільно пробив у ворота супротивника.

Зустріч вивела луганську Зорю до фіналу Кубка України, який відбудеться 12 травня у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича.

У фіналі Зоря зіграє з київським Динамо, яке у півфіналі розгромило Агробізнес із Першої ліги.

Склади команд

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Сітало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий.

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Зустріч команд Динамо та Агробізнес

21 квітня Агробізнес зустрічався з київським Динамо.

Матч завершився розгромною перемогою підопічних Мірчи Луческу з рахунком 3:0.

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Фото: ФК Зоря

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