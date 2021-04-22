Олександрія та луганська Зоря зустрічалися у 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Матч відбувся в Олександрії на стадіоні КСК Ніка та завершився мінімальною перемогою підопічних Віктора Скрипника після серії пенальті 1:1 (4:3).
Єдиний гол у першому таймі забив хавбек луганчан Владислав Кочергін на 20-й хвилині.
Через кілька хвилин Олександрія могла зрівняти рахунок, але простріл Третьякова декласував захисник Зорі.
У другому таймі Олександрії таки вдалося зрівняти рахунок, Валерій Бондаренко з пенальті прицільно пробив у ворота супротивника.
Зустріч вивела луганську Зорю до фіналу Кубка України, який відбудеться 12 травня у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича.
У фіналі Зоря зіграє з київським Динамо, яке у півфіналі розгромило Агробізнес із Першої ліги.
Склади команд
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Сітало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.
Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий.
Зустріч команд Динамо та Агробізнес
21 квітня Агробізнес зустрічався з київським Динамо.
Матч завершився розгромною перемогою підопічних Мірчи Луческу з рахунком 3:0.
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Фото: ФК Зоря