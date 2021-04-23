Інвестиційний банк JP Morgan заявив, що недооцінив реакцію фанатів футболу на європейську Суперлігу, куди мали увійти найкращі команди Європи. Банк мав забезпечити фінансування цього турніру.

– Ми точно недооцінили, як цю угоду розглядатиме широка футбольна спільнота і як це може вплинути на неї в майбутньому. Ми зробимо з цього висновки, – заявили в JP Morgan.

У спірну нову лігу планували увійти Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал і Тоттенгем, іспанські Атлетіко, Реал і Барселона, а також італійські клуби Мілан, Ювентус і Інтер. Також планувалося залучення топ-клубів Франції та Німеччини, але вони відмовилися від участі в Суперлізі.

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Зазначимо, JP Morgan виділив трохи більше за €3,2 млрд стартового фінансування на функціонування ліги. Однак ці гроші не було розподілено, оскільки більшість вищезазначених клубів оголосили про вихід із проекту.

Діяльність Суперліги припинили

Напередодні Суперліга офіційно призупинила свою діяльність після виходу всіх англійських команд. Тепер організатори хочуть реформувати проект і змінити його форму.

Водночас керівництво Суперліги впевнене в тому, що європейський футбол потребує змін і розвитку.