У контракті, що підписали топ-12 європейських футбольних клубів йдеться, що команди, котрі відмовляться від участі у проекті Суперліги, мають сплатити штраф у розмірі €150 млн.

Всього у контракті 167 сторінок. В угоді є пункт, що клуб може покинути проект, але не раніше ніж через три роки. Також всі 12 клубів, котрі підписали документ, зобов’язалися брати участь у турнірі протягом 23 років.

За вихід з Суперліги, у період її існування, прописаний штраф у розмірі щонайменше €150 млн або ж 25% від суми, що отримав клуб за попередні чотири сезони. З цих двох варіантів клуб має заплатити ту суму, яка є вищою.

Деталі контракту поширилися у ЗМІ щойно клуби Суперліги отримали підтримку в УЄФА.

Організація вирішила не карати клуби, тобто не виключати їх зі змагань Ліги чемпіонів та Ліги Європи у цьому сезоні та не забороняти брати участь у турнірах у наступному сезоні.

Спершу у Суперлізі мали взяти участь 12 клубів: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенгем Готспур, Ліверпуль, Челсі, Арсенал, Атлетіко Мадрид, Ювентус, Мілан та Інтер.

Після широкого резонансу майже всі клуби, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, оголосили про запуск процедури виходу з проекту.