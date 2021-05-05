Португальський фахівець Жозе Моурінью очолить італійську Рому з початку нового сезону. Інформацію про це римський клуб підтвердив 4 травня. Відповідно, інший португальський фахівець Паулу Фонсека припинить роботу з Ромою.

Звістку про те, що Моурінью очолить вовків, вирішив обіграти ірландський лоукостер RyanAir.

Авіакомпанія пожартувала про перехід 58-річного наставника до Роми у соціальних мережах.

— Жозе буде щасливий дізнатися, що наразі ми літаємо з Лондона до Рима за €17. Через відсутність трофеїв з Тоттенгемом ми очікуємо, що такого тарифу буде достатньо для поїздки з ручною поклажею, – пожартувала у Twitter прес-служба авіакомпанії.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99. Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6 — Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021

Моурінью розпочне роботу з Ромою з 1 липня 2021 року. Таким чином, без роботи португалець був не довго. Його звільнили з лондонського Тоттенгема лише 19 квітня.

Контракт Моурінью та римлян розрахований на три роки. Про деталі угоди не повідомляється. За інформацією італійських ЗМІ, річна зарплатня Жозе у Римі складе €7,5 млн після вирахування податків.

До шпор Моурінью працював у Манчестер Юнайтед, лондонському Челсі, мадридському Реалі, міланському Інтері, Порту, Уніан Лейрії та Бенфіці.