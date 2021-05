Португальський фахівець Жозе Моурінью очолить італійську Рому з початку нового сезону. Інформацію про це римський клуб підтвердив 4 травня. Відповідно, інший португальський фахівець Паулу Фонсека припинить роботу з Ромою.

Звістку про те, що Моурінью очолить вовків, вирішив обіграти ірландський лоукостер RyanAir.

Авіакомпанія пожартувала про перехід 58-річного наставника до Роми у соціальних мережах.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021