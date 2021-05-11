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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо Київ — Зоря: прогноз букмекерів на фінал Кубка України

Динамо Киев Заря Луганск

Київське Динамо та луганська Зоря зустрінуться у фінальному матчі Кубка України з футболу сезону-2020/21. Гра відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Початок матчу о 19.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо Київ приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх луганців оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

На те, що містяни першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.57, а на підопічних Віктора Скрипника— 2.75. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 12.5.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із рефері Юрієм Івановим (Донецька область). Йому асистуватимуть: Віктор Матяш (Донецьк) та Семен Шлончак (Черкаси). Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Олександр Шандор (Львів). Арбітри VAR: Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.

Для Динамо це буде вже 18-та участь у фінальному протистоянні за кубок, тоді як для Зорі лише друга. Вперше луганчани ставали учасником фінального матчу за цей трофей у 2016 році.

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На стадії півфіналів кияни розгромили першоліговий Агробізнес з рахунком 3:0, а луганчани у серії пенальті обіграли Олександрію – 1:1 (після пен. 4:3).

Фото: FC Zorya Luhansk, FC Dynamo Kyiv

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