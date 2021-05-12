Іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос обслужить фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2020/21, в якому зійдуться англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі. Матч відбудеться 29 травня.

44-річному рефері допомагатимуть співвітчизники: Пау Себріан та Роберто дель Паломар. Четвертий рефері – Карлос дель Серро.

За VAR відповідатиме Алехандро Ернандес. Його асистентами стануть Хуан Мартінес, Ін’їго Прієто, а також поляк Павел Хіль.

У поточному сезоні ЛЧ Матеу Лаос відсудив шість матчів, зокрема перший чвертьфінал між Баварією та ПСЖ. Для нього це буде перший фінал Ліги чемпіонів, в якому він буде головним рефері. У 2019 році у Мадриді він працював четвертим арбітром у фінальному протистоянні Ліверпуля та Тоттенгема.

Іспанець також потрапив до списку суддів, котрі працюватимуть на фінальній стадії Євро-2020.

Фінальну зустріч у Лізі Європи, в якій зійдуться іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед, довірили судити французькому арбітру Клеману Тюрпену. Матч відбудеться у Гданську 26 травня.

38-річному рефері також допомагатимуть співвітчизники: Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Четвертим рефері буде словенець Славко Вінчич.

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Відповідальним за VAR призначили француза Франсуа Летесьє. Його помічниками стануть Жером Брісар, Бенжамен Пажес та нідерландець Пол ван Букел.

У поточному сезоні Тюрпен працював на семи матчах Ліги чемпіонів та обслуговував поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між ПСВ та Олімпіакосом. Француз був четвертим арбітром у 2018 році на київському фіналі, в якому зустрічалися Ліверпуль та Реал Мадрид. Він також увійшов до списку арбітрів на Євро-2020.

Фіналісти Ліги чемпіонів

Вдруге за останні три сезони у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться англійські клуби. У півфіналі Манчестер Сіті здолав французький ПСЖ і вперше пробився до цієї стадії турніру.

А лондонський Челсі за підсумками двоматчевого протистояння здолав мадридський Реал Зінедіна Зідана.