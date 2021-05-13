Київське Динамо та луганська Зоря зустрінуться у фінальному матчі Кубка України з футболу сезону-2020/21. Гра відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Початок матчу о 19.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо Київ приймають ставки з коефіцієнтом 1.91. Успіх луганців оцінюють в 3.80. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

На те, що містяни першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.67, а на підопічних Віктора Скрипника— 2.48. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 12.5.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із рефері Юрієм Івановим (Донецька область). Йому асистуватимуть: Віктор Матяш (Донецьк) та Семен Шлончак (Черкаси). Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Олександр Шандор (Львів). Арбітри VAR: Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.