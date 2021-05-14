Травма Миколенко в фіналі Кубка України не завадить йому зіграти на Євро 2020

Травма лівого захисника київського Динамо, якого було замінено на 11 хвилині фіналу Кубка України з футболу, не завадить йому зіграти на Євро 2020.

У гравця була підозра на перелам, однак, за попередніми даними, такого складного пошкодження вдалося уникнути.

У гравця діагностовано сильне забиття зап’ястка, тому він зможе разом з іншими збірниками приєднатися до тренувального збору національної команди перед Євро 2020.

У свою чергу головний тренер Динамо Мірча Луческу після гри не став коментувати ступінь тяжкості травми захисника.

– Йому наступили на кисть, буде більш зрозуміло, коли зробимо знімок. Я вирішив його замінити, тому, що не хотів чекати його рішення про можливість продовжити гру, – сказав коуч.

Перемога Динамо в Кубку України

Раніше київське Динамо перемогло в фіналі Кубка України з футболу Луганську Зорю з рахунком 1:0.

Єдиний гол в овертаймі забив Віктор Циганков, який вже через кілька хвилин міг подвоїти перевагу своєї команди з пенальті, проте вінгеру киян не вдалося переграти голкіпера луганчан Ніколу Василя.

Киянам в цьому сезоні вдруге за час незалежності України вдалося одночасно виграти чемпіонат України, Кубок і Суперкубок.

Джерело: Футбол 1/2/3

Фото: Футбол 1/2/3