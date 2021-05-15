Україна виграла четверте золото на чемпіонаті Європи з синхронного плавання

Україна посіла перше місце у командних змаганнях з синхронного плавання у дисципліні хайлайт на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який відбувається у Будапешті (Угорщина).

Склад команди з України – Марта Федіна, Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Вероніка Гришко, Анна Носова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно.

Таким чином Україна завоювала вже восьму медаль в синхронному на Євро-2021 з артистичного плавання. В активі збірної України є чотири золота та чотири срібла.

Командний виступ у цій дисципліні закривав програму чемпіонату Європи з артистичного плавання. Вперше в історії українки представили хайтлайт на рівні континентальної першості.

Усього на старт заявилися три збірні – Білорусь, Угорщина та Україна. Проте саме наші спортсменки вибороли почесне перше місце. Україна набрала за свій виступ 95.3000 балів, що на майже 10 балів більше ніж Білорусь, яка виборола друге місце.

Українська синхроністка завоювала золото на ЧЄ

Українська синхроністка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи з водних видів спорту, який відбувається у Будапешті (Угорщина).

19-річна спортсменка перемогла у технічній програмі соло. Після перемоги Федіна поділилася тим, що це був один із найкращих її результатів у технічному соло.

Джерело: Збірна України з синхронного плавання

Фото: Збірна України з синхронного плавання