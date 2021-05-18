24 липня в Києві відбудеться екстраординарний поєдинок – боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов і боксер Денис Берінчик зійдуться на рингу в бою без рукавичок.

Про це спортсмени заявили на спільній прес-конференції.

Обидва бійці відзначили, що поєдинок не буде звичайним боксерським змаганням. Для нього від учасників буде потрібно щось більше, ніж володіння боксерською технікою.

– Ключовою буде фізична підготовка, а не боксерська техніка, – зазначив заслужений майстер спорту з боксу, срібний призер Олімпійських ігор, чинний чемпіон за версією WBO International Денис Берінчик.

Таким чином іменитий боксер вказав, що його регалії й досвід у класичному боксі не стануть ключовою перевагою в змаганні проти Лобова.

Артем Лобов підтвердив думку майбутнього суперника. Він розраховує на те, що йому повинен буде сильно допомогти багатий досвід кулачних боїв.

– Потрібно розуміти, як вести саме кулачний поєдинок. Перед першим боєм я не знав, як готуватися, і вибрав боксерський підхід. У нас в Ірландії багато серйозних боксерів, і олімпійських призерів зокрема. Але, провівши перший бій, я зрозумів, що це зовсім інша історія і потрібно вибирати специфічну підготовку саме для кулачних боїв, – сказав він.

Таким чином, обидва спортсмени підтвердили інтригу – результат бою далеко не вирішений.

Берінчик розповів, що бій пройде в рамках спортивного івенту українського промоушену Махач, і що організатори дуже розраховують, що карантинні обмеження не завадять шанувальникам єдиноборств подивитися на бій наживо.

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Звичайно ж, обидва бійці обмінялися ущипливими дотепами, традиційними для подібних прес-конференцій.

Лобову згадали зіткнення з Хабібом Нурмагомедовим у 2018 році в Нью-Йорку. І Берінчик дав з цього приводу Лобову жартівливого ляща.

Лобов не залишився в боргу і пожартував з приводу участі Берінічка в Танцях із зірками і його футболки з постером фільму Танцюрист диско.

Варто відзначити, що бій міг відбутися раніше, але був перенесений до кінця липня через те, що Денис Берінчик травмував плече і йому потрібен час на відновлення.

В інтерв’ю Зе Інтерв’юеру обидва спортсмени розповіли про нюанси майбутнього бою. Лобов зазначив – незважаючи на свій багатий досвід у кулачних боях, він не чекає легкої перемоги.

– Я взагалі не вибираю собі простих суперників, – сказав Лобов.

А співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов у цьому ж інтерв’ю розповів, що проект Махач вже зараз готові купити і пропонують суми вище мільйона доларів. Тоді як на старті в проект ніхто не вірив.

Нагадаємо, уродженець Краснодона (зараз – Сорокіне) Луганської області Денис Берінчик виступає в легкій і в першій напівсередній вагових категоріях у боксі.

У 2011 році він став срібним призером Чемпіонату світу, в 2012 році – завоював срібло на Олімпійських іграх у Лондоні. З 2018 року є чинним чемпіоном за версією WBO Int.

Артем Лобов – уродженець Нижнього Новгорода, але з 16 років проживає в Ірландії, де і почав спортивну кар’єру.

Лобов – боєць змішаних бойових мистецтв, виступав під егідою UFC в напівлегкій і легкій вагових категоріях. А також учасник турнірів з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі

Український боксер Денис Берінчик здобув 15-ту перемогу на профі-рингу. Таким чином боксер захистив свій титул WBO International у легкій вазі.

Суперником 32-річного професійного боксера у цьому поєдинку став чемпіон WBO Latino, чилійський боксер Хосе Санчес.