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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Для чого він так тренується? Екс-тренер Кличка не виключає його повернення на ринг

Володимир Кличко і Алі Башир

Володимир Кличко відновить кар’єру та поб’є рекорд легендарного Джорджа Формана. Таку заяву зробив колишній тренер екс-чемпіона світу у надважкій вазі Джеймс Алі Башир.

— Останні кілька років я казав людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися з мене, а зараз ніхто вже не сміється. У мене з них хороші стосунки з Володимиром. Протягом останніх років я постійно приїжджаю до України, навіть після того, як Володимир ніби-то повісив рукавички на гвіздок.

Я бачив як він тренується і запитував себе: Якщо він не збирається виступати, то для чого так тренується? Але він тренується і тренується. І я сказав, цей хлопець буде знову боксувати.

Башир впевнений, що у разі відновлення кар’єри Володимир Кличко стане чемпіоном світу і поб’є досягнення Джорджа Формана.

— Я думаю, що Володимир поб’є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном у надважкій вазі в історії. Я впевнений, що він повернеться. Він це зробить і поб’є будь-кого із трійки – Джошуа, Ф’юрі та Вайлдера, – додав Башир.

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Джордж Форман став чемпіоном у віці 45 років та 299 днів. Наразі Володимиру Кличку 45 років.

Це досягнення Форману підкорилося у 1994 році. І хоча у 2010 році Бернард Гопкінс у напівважкій вазі побив цей рекорд, він залишається найбільш віковим чемпіоном у хевівейті.

Володимир Кличко завершив кар’єру у 2017 року після поразки від Ентоні Джошуа. Бій тривав 11 раундів і завершився технічною перемогою британця.

Джерело: Чемпіонат

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