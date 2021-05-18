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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Для мене честь грати за Україну, не думав, що футзал завадить – Кілман

Макс Килман

Захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман, який отримав український паспорт, розповів, що не думав про можливі проблеми зі зміною спортивного громадянства, коли отримав можливість виступати за футзальну збірну Англії.

— Насправді, я навіть не думав, що буду на якомусь рівні грати у футбол. Думав, що якщо є шанс грати за збірну Англії, то я цим скористаюся.

Коли мені сказали, що футзал може стати проблемою, якщо захочеш змінити країну, я ніколи не думав, що це стане на заваді,  – сказав Кілман в інтерв’ю журналістці Владі Седан.

Також він розповів, чому вирішив змінити громадянство та хоче грати саме за збірну України.

— Для мене велика честь грати за збірну України, тому що там народилися мої батьки, а також сім’я досі проживає. Також там дуже хороші гравці грають. Коли я був маленький, можливо, думав про збірну Англії, але я думав і про Україну.

Кілман зізнався, що слідкує за виступами синьо-жовтих та розповів, що думає про команду.

— Дуже добре грають з м’ячем, дуже швидкі футболісти. Гравці завжди хочуть вперед грати і на такий футбол хочеться дивитися, додав Кілман.

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Також Макс розповів, що його матір народилася у Києві, а батько в Одесі, і що на сторінці у Вікіпедії помилка з місцем народження його батька, де значиться, що він родом із Москви.

За збірну Англії з футзалу Макс Кілман дебютував у 18 років. Оскільки футзал підпадає під юрисдикцію ФІФА, то за регламентом організації гравець не може змінити спортивне громадянство.

Джерело: Влада Седан

Фото: Getty Images

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