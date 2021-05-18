Захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман, який отримав український паспорт, розповів, що не думав про можливі проблеми зі зміною спортивного громадянства, коли отримав можливість виступати за футзальну збірну Англії.

— Насправді, я навіть не думав, що буду на якомусь рівні грати у футбол. Думав, що якщо є шанс грати за збірну Англії, то я цим скористаюся. Коли мені сказали, що футзал може стати проблемою, якщо захочеш змінити країну, я ніколи не думав, що це стане на заваді, – сказав Кілман в інтерв’ю журналістці Владі Седан.

Також він розповів, чому вирішив змінити громадянство та хоче грати саме за збірну України.

— Для мене велика честь грати за збірну України, тому що там народилися мої батьки, а також сім’я досі проживає. Також там дуже хороші гравці грають. Коли я був маленький, можливо, думав про збірну Англії, але я думав і про Україну.

Кілман зізнався, що слідкує за виступами синьо-жовтих та розповів, що думає про команду.

— Дуже добре грають з м’ячем, дуже швидкі футболісти. Гравці завжди хочуть вперед грати і на такий футбол хочеться дивитися, додав Кілман.

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Також Макс розповів, що його матір народилася у Києві, а батько в Одесі, і що на сторінці у Вікіпедії помилка з місцем народження його батька, де значиться, що він родом із Москви.

За збірну Англії з футзалу Макс Кілман дебютував у 18 років. Оскільки футзал підпадає під юрисдикцію ФІФА, то за регламентом організації гравець не може змінити спортивне громадянство.

Джерело: Влада Седан