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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Мірча Луческу щепився від коронавірусу

Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса

Наставник київського Динамо Мірча Луческу вакцинувався від коронавірусу.

75-річний румунський фахівець зробив собі щеплення у себе на батьківщині. Також вакцинувалася його дружина. Тренер киян щепився вакциною Biontech-Pfizer.

Другу дозу вакцини Луческу також мають зробити у Румунії.

— Я думаю, кожен повинен зрозуміти, що настав час, коли ми повинні зробити цей крок. Ми не можемо повернутися у минуле, тому що ми не знаємо, коли з’являться четверта-п’ята хвилі або інші форми Covid.

Необхідно мати можливість бути один з одним, вміти розмовляти, обійматися, бути людьми, тому що під час пандемії ми не були нормальними людьми. Зрештою, це питання відповідальності, – сказав Луческу.

Також Луческу зазначив, що не боявся можливих ускладнень від вакцинації.

Динамо виграло Кубок України

У сезоні-2020/21 київське Динамо під керівництвом Мірчи Луческу оформило золотий дубль.

Спершу біло-сині оформили достроково чемпіонство в українській Прем’єр-лізі, а потім виграли Кубок України, обігравши луганську Зорю з рахунком 1:0.

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