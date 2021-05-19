Наставник київського Динамо Мірча Луческу вакцинувався від коронавірусу.
75-річний румунський фахівець зробив собі щеплення у себе на батьківщині. Також вакцинувалася його дружина. Тренер киян щепився вакциною Biontech-Pfizer.
Другу дозу вакцини Луческу також мають зробити у Румунії.
— Я думаю, кожен повинен зрозуміти, що настав час, коли ми повинні зробити цей крок. Ми не можемо повернутися у минуле, тому що ми не знаємо, коли з’являться четверта-п’ята хвилі або інші форми Covid.
Необхідно мати можливість бути один з одним, вміти розмовляти, обійматися, бути людьми, тому що під час пандемії ми не були нормальними людьми. Зрештою, це питання відповідальності, – сказав Луческу.
Також Луческу зазначив, що не боявся можливих ускладнень від вакцинації.
Динамо виграло Кубок України
У сезоні-2020/21 київське Динамо під керівництвом Мірчи Луческу оформило золотий дубль.
Спершу біло-сині оформили достроково чемпіонство в українській Прем’єр-лізі, а потім виграли Кубок України, обігравши луганську Зорю з рахунком 1:0.