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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Аталанта з Маліновським поступилася Ювентусу у фіналі Кубка Італії

Аталанта - Ювентус

У рамках фіналу Кубка Італії Аталанта (Бергамо) зустрілася з туринським Ювентусом. Матч пройшов у місті Реджо-нель-Емілія на стадіоні Мапеі та закінчився рахунком 1:2 на користь Старої синьйори.

Відкрив рахунок поєдинку на 31 хвилині нападник Ювентуса Деян Калусевскі. Через 10 хв рахунок зрівняв півзахисник Аталанти – українець Руслан Маліновський.

Третій і останній гол на 73 хвилині матчу оформив хавбек туринців Федеріко К’єза. У зіркового гравця Ювентуса Кріштіану Роналду було кілька моментів, однак він їх не реалізував.

 

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Публикация от Juventus (@juventus)

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Фінал Ліги Чемпіонів 2023 проведуть в іншому місті

Фінал Ліги Чемпіонів у 2023 році перенесуть з Мюнхена (Німеччина) у Стамбул (Туреччина). Таке рішення ухвалили через те, що Туреччина не змогла провести фінал цього року через складну ситуацію з коронавірусом.

Крім того, у 2023 році Турецькій Республіці виповниться 100 років.

Фото: Getty Images

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