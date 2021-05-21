Відомого українського тренера Олександра Севідова довічно позбавили права здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом. Йдеться як про тренерство, так і адміністративну складову.

Таке рішення 20 квітня ухвалив Апеляційний комітет Української федерації футболу через організацію договірних матчів ФК Суми. У березні минулого року УАФ заборонив Севідову діяльність лише на п’ять років.

Після цього тренер ФК Суми просив скасувати це рішення. Також подав апеляцію Комітет з етики та чесної гри УАФ з вимогою заборонити діяльність довічно.

У результаті Апеляційний комітет змінив рішення на заборону діяльності до кінця життя.

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Що відомо про Олександра Севідова

Олександ Севідов – український футболіст і тренер. У 2015-2016 роках він очолював Металіст, у 2019 році став тренером болгарського ФК Верея.

У 2021 році він продовжив професійну кар’єру в українському ФК Минай з Закарпатської області. У ФК Суми Севідов працював консультантом.