Олімпійський та паралімпійський оргкомітет Токіо обмежить кількість закордонних чиновників та робітників на іграх приблизно до 78 тис. через пандемію коронавірусу.

Спершу організаційний комітет очікував на близько 180 тис. чиновників та робітників з-за кордону. Однак генеральний директор організаційного органу Тоширо Муто згодом повідомив про скорочення цієї кількості до 90 тис. або менше.

– Кількість людей може бути дійсно невеликою, якщо залишити лише тих людей, без яких Олімпіада не може відбутися, – зауважив Тоширо Муто.

Кількість олімпійських і паралімпійських спортсменів залишається незмінною й становить близько 15 тис.

Можуть скоротити також кількість представників спортивної федерації, співробітників та журналістів.

Наразі оргкомітет просить національні олімпійські комітети та міжнародні спортивні федерації зменшити кількість людей, які в’їжджають до Японії.

Олімпійські ігри в Токіо

Олімпійські ігри в Токіо розпочнуться 23 липня й триватимуть до 8 серпня. На 2021 рік їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Змагання відбудуться без глядачів з-за кордону.

Також відомо, що японська влада не пустить на Олімпійські ігри іноземних волонтерів.

Більше новин про Олімпійські ігри читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Kyodo News