Український спортсмен завоював золото на Чемпіонаті Європи

Українець Михайло Романчук завоював золото на Чемпіонаті Європи в Будапешті.

Спортсмен став найкращим на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Романчук проплив дистанцію за 7.42,61, таким чином завоювавши четверту золоту медаль в кар’єрі.

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На турнірі в Будапешті український спортсмен також переміг на дистанції 1500 метрів.

Ще один плавець з України – Сергій Фролов – фінішував на восьмому місці.

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