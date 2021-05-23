Український спортсмен завоював золото на Чемпіонаті Європи

Українець Михайло Романчук завоював золото на Чемпіонаті Європи в Будапешті.
Спортсмен став найкращим на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Романчук проплив дистанцію за 7.42,61, таким чином завоювавши четверту золоту медаль в кар’єрі.
На турнірі в Будапешті український спортсмен також переміг на дистанції 1500 метрів.
Ще один плавець з України – Сергій Фролов – фінішував на восьмому місці.
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