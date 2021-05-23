Збірна України та команда Бахрейну зустрінуться 23 травня на стадіоні ОСК Металіст у Харкові у межах товариського матчу.

Це буде перша зустріч команд в історії. У березні бахрейнці провели два контрольні поєдинки – проти Йорданії, якій поступилися з рахунком 1:2 та проти Сирії, у якому здобули перемогу – 3:1.

Команда Андрія Шевченка у березні провели три гри у межах відбору на Мундіаль-2022. Усі зустрічі проти Франції, Фінляндії та Казахстану завершилися нічиєю 1:1.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх команди Бахрейна оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі — 5.20.

Зустріч у Харкові довірили чеській бригаді арбітрів на чолі із рефері Павелом Орелом. Йому асистуватимуть: Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Бахрейн розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.00.