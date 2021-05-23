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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Україна — Бахрейн: онлайн-трансляція товариського матчу

Україна — Бахрейн: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України та команда Бахрейну зустрінуться 23 травня на стадіоні ОСК Металіст у Харкові у межах товариського матчу.

Це буде перша зустріч команд в історії. У березні бахрейнці провели два контрольні поєдинки – проти Йорданії, якій поступилися з рахунком 1:2 та проти Сирії, у якому здобули перемогу – 3:1.

Команда Андрія Шевченка у березні провели три гри у межах відбору на Мундіаль-2022. Усі зустрічі проти Франції, Фінляндії та Казахстану завершилися нічиєю 1:1.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх команди Бахрейна оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі — 5.20.

Зустріч у Харкові довірили чеській бригаді арбітрів на чолі із рефері Павелом Орелом. Йому асистуватимуть: Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Бахрейн розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
15:13 - 23 травня

Заявка збірної України на матч із Бахрейном.

Заявка України на матч з Бахрейном

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15:10 - 23 травня

Перед матчем з Бахрейном Андрій Шевченко розповів, що Віктор Коваленко та Віталій Буяльський покинули розташування табору збірної через травми та не допоможуть команді на Євро-2020.

Детальніше про те, що Шевченко говорив перед матчем про команду Бахрейну, про плюси та мінуси перенесення Євро-2020, а також, коли визначиться із заявкою на турнір читайте у матеріалі Фактів.

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