Збірна України у неділю, 23 травня, проведе товариський матч у межах підготовки до Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні ОСК Металіст у Харкові зіграють проти збірної Бахрейну. Початок матчу о 21.00 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх команди Бахрейна оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі — 5.20.

На те, що жовто-сині першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.36, а на підопічних Еліу Соузи — 3.80. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 12.0.

Матч довірили судити чеській бригаді арбітрів на чолі із рефері Павелом Орелом. Йому асистуватимуть: Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

У своєму останньому матчі, що відбувся 30 березня, збірна Бахрейну у контрольній зустрічі поступилася з рахунком 1:2 команді Йорданії. Також наприкінці березня бахрейнці здобули перемогу над збірною Сирії (3:1) у межах товариського матчу.

Підопічні Андрія Шевченка свої крайні матчі провели у відборі до чемпіонату світу з футболу. У березні синьо-жовті розписали нічию на виїзді з Францією – чинною чемпіонкою світу (1:1), а потім неочікувано з таким же рахунком у Києві зіграли проти команд Фінляндії та Казахстану.

Розширений список Шевченка

До розширеного списку тренерського штабу Андрія Шевченка увійшли 35 виконавців. Пізніше наставник довикликав вінгера Шахтаря Євгена Коноплянку.

15 травня синьо-жовті розпочали тренувальний збір у Харкові, однак поки без більшості легіонерів, у яких ще не завершилися чемпіонати. Найпізніше до табору збірної прибуде Олександр Зінченко, Манчестер Сіті якого гратиме у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня.

До 2 травня Андрій Шевченко має визначитися з фінальною заявкою гравців, котрі поїдуть підкорювати Європу.

Фото: УАФ