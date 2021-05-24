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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Повинні піти на жертви: МОК наполягає на проведенні Олімпійських ігор

Томас Бах

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться 23 липня – 8 серпня попри спротив громадськості Японії, де на більшій частині країни введений надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

– Ми повинні піти на певні жертви, щоб зробити проведення можливим. Спортсмени безумовно можуть здійснити свої олімпійські мрії, – зазначив він.

Очільник МОК відзначає, що вакцинація спортсменів є одним із заходів створення безпечного середовища на змаганнях.

Наразі в країні переважають антиолімпійські настрої – громадськість все більше схиляється до того, щоб скасувати та знову перенести дату проведення ігор.

Олімпійські ігри в Токіо

23 липня – 8 серпня мають відбутись Олімпійські ігри в Токіо. На 2021 рік їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Змагання збираються провести без глядачів з-за кордону та іноземних волонтерів.

Також через Covid-19 олімпійський та паралімпійський оргкомітет Токіо обмежить кількість закордонних чиновників та робітників на іграх приблизно до 78 тис.

Більше новин про Олімпійські ігри читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Kyodo News

Фото: Dreamstime

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