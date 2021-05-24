Олімпійські ігри в Токіо відбудуться 23 липня – 8 серпня попри спротив громадськості Японії, де на більшій частині країни введений надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.
Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
– Ми повинні піти на певні жертви, щоб зробити проведення можливим. Спортсмени безумовно можуть здійснити свої олімпійські мрії, – зазначив він.
Очільник МОК відзначає, що вакцинація спортсменів є одним із заходів створення безпечного середовища на змаганнях.
Наразі в країні переважають антиолімпійські настрої – громадськість все більше схиляється до того, щоб скасувати та знову перенести дату проведення ігор.
Олімпійські ігри в Токіо
23 липня – 8 серпня мають відбутись Олімпійські ігри в Токіо. На 2021 рік їх перенесли через пандемію коронавірусу.
Змагання збираються провести без глядачів з-за кордону та іноземних волонтерів.
Також через Covid-19 олімпійський та паралімпійський оргкомітет Токіо обмежить кількість закордонних чиновників та робітників на іграх приблизно до 78 тис.
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Джерело: Kyodo News