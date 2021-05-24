Одним із трьох нових віце-президентів Української асоціації футболу призначений Юрій Голик.

На цій посаді він, зокрема, відповідатиме за розбудову інфраструктури, яка відбувається у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє Terrikon, посилаючись на пост журналіста телеканалів Футбол 1/2/3 Ігоря Бурбаса.

За словами журналіста, новими віце-президентами УАФ призначені також Олексій Михайличенко і Василь Орлецький.

Михайличенко буде займатися олімпійським напрямком, а Василь Орлецький – реструктуризацією масового футболу.

Олексій Михайличенко в минулому сезоні був головним тренером Динамо, а потім працював спортивним директором клубу і покинув свій пост 12 травня.

Наступником Михайличенко на цій посаді може стати екс-гравець Динамо Володимир Безсонов, який з 2015 року працює тренером-селекціонером у київському клубі.

Особливість поточних ремонтів доріг Великого будівництва

Під час реалізації програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво підхід до виконання поточного середнього ремонту доріг був змінений радикально.

Сьогодні він уже мало в чому нагадує ремонти минулих років. Про особливості здійснення сучасного дорожнього ремонту в інтерв’ю журналу MINTRANS розповів Юрій Голик.