PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Владислава Ткаченко |

В Українській асоціації футболу з’явився віце-президент з Великого будівництва

Велике будівництво

Одним із трьох нових віце-президентів Української асоціації футболу призначений Юрій Голик.

На цій посаді він, зокрема, відповідатиме за розбудову інфраструктури, яка відбувається у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє Terrikon, посилаючись на пост журналіста телеканалів Футбол 1/2/3 Ігоря Бурбаса.

За словами журналіста, новими віце-президентами УАФ призначені також Олексій Михайличенко і Василь Орлецький.

Читайте
Україна-Бахрейн: Шевченко попросив харків'ян підтримати збірну

Михайличенко буде займатися олімпійським напрямком, а Василь Орлецький – реструктуризацією масового футболу.

Олексій Михайличенко в минулому сезоні був головним тренером Динамо, а потім працював спортивним директором клубу і покинув свій пост 12 травня.

Наступником Михайличенко на цій посаді може стати екс-гравець Динамо Володимир Безсонов, який з 2015 року працює тренером-селекціонером у київському клубі.

Особливість поточних ремонтів доріг Великого будівництва

Під час реалізації програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво підхід до виконання поточного середнього ремонту доріг був змінений радикально.

Сьогодні він уже мало в чому нагадує ремонти минулих років. Про особливості здійснення сучасного дорожнього ремонту в інтерв’ю журналу MINTRANS розповів Юрій Голик.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка