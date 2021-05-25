Перемогу Франції в Євро-2020 “вангують” гравці Favbet

Favbet надихнувся старим добрим ритуалом, що у минулому супроводжував кожен міжнародний футбольний турнір — заповнення сітки аж до фіналу. Ця техніка стала основою нової акції Навангуй результати Євро.

Кожен учасник може заповнити на сайті турнірну сітку Євро-2020 та спрогнозувати, хто з команд вийде, переможе у раундах плей-офф та виграє турнір.

Наразі вболівальники найбільше вірять у перемогу Франції. Такий прогноз зробили 34,6% учасників. 16,5% віддаають перевагу Німеччині, 15,6% – Бельгії, а 14,1% – Англії. Перемогу України прогнозують 2,5% фанів.

Спрогнозувати переможця Євро на сайті Favbet може кожен охочий. Компанія, стимулюючи інтерес вболівальників до чемпіонату, надає шанс виграти до 25 тис. гривень, але сума виграшу залежить від кількості правильно вгаданих результатів.

За правильно вгадані місця команд у групах та прохід 1/8 фіналу – учасники отримають по 500 гривень. За правильно вгаданих переможців чвертьфіналів та півфіналів – по 1 000 гривень, а за вгаданого переможця фіналу – 1 500 гривень. Кожен неправильний результат зменшуватиме суму виграшу на 1 500 гривень.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не змінюватиме назву чемпіонату Європи-2020, попри його перенесення на 2021 рік через пандемію Covid-19.

Фінальний турнір, який мав відбутися у рік 60-річчя чемпіонату Європи у 12 країнах, як і раніше, називатиметься УЄФА Євро-2020, хоч і пройде в червні-липні 2021 року.

Анонсувалося, що футбольні матчі чемпіонату Європи 2020 року покажуть кілька телеканалів. А фінал Євро-2020 вперше в Україні планували показати в 4К-якості.