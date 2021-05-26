В середу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги Європи 2021, в якому зійдуться іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток на польський арені Енерга у Гданську пролунає о 22.00 за київським часом.

Після вильоту з Ліги чемпіонів манкуніанців відразу записали у фаворити турніру, а ось потрапляння у фінал іспанської жовтої субмарини стало відвертою несподіванкою. Для Вільярреала це буде перший в історії фінал Ліги Європи. МЮ зіграє на цій стадії турніру вже вдруге. Попередній вихід до фіналу ЛЄ завершився для клубу з Манчестера перемогою. Тоді команду очолював португалець Жозе Моурінью.

Емері проти Фергюсона?

На фінал Ліги Європи до Гданська МЮ полетів разом зі своїм 79-річним екс-наставником Алексом Фергюсоном.

Таким чином головний тренер манкуніанців Оле-Гуннар Сульшер спробує відтворити командний дух подібний до того, що був у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року. Тоді МЮ дивом вирвав перемогу у Баварії у доданий час (2:1).

На тлі англійського гранду Вільярреал виглядає як Давид проти Голіафа. Втім недооцінювати іспанців не варто, адже біля керма команди стоїть Унаї Емері. Саме цього фахівця називають “магістром Ліги Європи”. Для Емері це буде вже п’ятий фінал у цьому турнірі, три з яких завершувалися перемогою – у 2014-2016 роках із Севільєю.

Також Емері як тренер у цьому турнірі провів 92 матчі, що на 32 гри менше, ніж у найближчого переслідувача.

Історія зустрічей

Команди давно не перетиналися одна з одною у єврокубках. Останні очні дуелі іспанського та англійського клубів відбулися ще у 2000-х.

У сезонах 2005/06 та 2008/09 команди зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, але за чотири зустрічі так і не відзначилися у воротах одна одної.

Шлях до фіналу

Вільярреал виграв свою групу, де також були азербайджанський Карабах, турецький Сівасспор та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

У плей-оф підопічні Емері пройшли австрійський Зальцбург, київське Динамо, загребське Динамо та лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед у поточний розіграш турніру потрапив після того, як посів третю сходинку у своєму квартеті у Лізі чемпіонів.

У плей-оф манкуніанці здолали іспанський Реал Сосьєдад, італійський Мілан, іспанську Гранаду та італійську Рому.

Хто обслуговуватиме фінал?

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із французьким рефері Клеманом Тюрпеном. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Четвертим рефері буде словенець Славко Вінчич.

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Відповідальним за VAR призначили француза Франсуа Летесьє. Його помічниками стануть Жером Брісар, Бенжамен Пажес та нідерландець Пол ван Букел.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Оле-Гуннара Сульшера. На перемогу манкуніанців приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх Вільярреала оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.55.

Де дивитися матч?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, а також на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть російські телеканали Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

Орієнтовні склади

Вільярреал : Рульї, Гаспар, Альбіоль, Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Трігерос, Морено, Бакка, Чуквуезе

: Рульї, Гаспар, Альбіоль, Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Трігерос, Морено, Бакка, Чуквуезе Манчестер Юнайтед: де Геа; Ван-Біссака, Бейї, Магвайр, Шоу, ван де Беек, Фред, Рашфорд, Фернандеш, Погба, Кавані.

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