Іспанський Валільяррел вперше в історії став володарем трофею Ліги Європи. До цього успіху жовту субмарину привів іспанський фахівець Унаї Емері, для якого це вже четвертий трофей турніру як тренера.

Після матчу Емері заявив, що перемога у Лізі Європи зробила його счасливим.

— Я щасливий. Гравці дуже наполегливо працювали весь сезон заради президента, власника клубу, голови ради директорів. Ми дуже пишаємося Вільярреалом. Я вважаю, що ми заслужили перемогу, – сказав Емері після матчу.

Перемога у Лізі Європи гарантувала для команди путівку до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, хоча за результатами Ла Ліги субмарина мала зіграти у дебютному розіграші Ліги конференцій.

Емері зазначив, що його команда насолоджуватиметься виступами у найпрестижнішому єврокубковому турнірі Європи.

— Я хочу перемагати у Лізі Європи, але я хочу грати й у Лізі чемпіонів. Завтра ми розділимо радісні моменти перемоги разом із нашими сім’ями та вболівальниками, – додав Емері.

Унаї Емері є абсолютним рекордсменом за перемогами в Лізі Європи. Більше за нього ніхто не підкорював цей трофей. Попередні три рази він його брав із іспанською Севільєю, а ще один фінал завершився поразкою його Арсенала від Челсі.

Фінал Ліги Європи

Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи у серії пенальті. У перші 90 хвилин команди обмінялися голами, а в овертаймі не змогли забити, тож справа перейшла до биття одинадцятиметрових.

Вільярреал без промахів реалізував 11 ударів, а ось у МЮ одинадцятим пішов бити голкіпер Давид де Геа і з його ударом впорався його візаві Херонімо Рульї.