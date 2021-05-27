PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Нестримні веселощі та танці: що творилося у роздягальні Вільярреала після перемоги

Вильярреал победитель Лиги Европы

Вільярреал став переможцем Ліги Європи 2021. У фіналі іспанська команда обіграла англійський гранд футболу Манчестер Юнайтед у серії пенальті 1:1 (пен. 11:10).

Після підняття трофею, спільних фото та святкувань на полі гравці жовтої субмарини плавно передрейфували відзначати свою звитягу у роздягальню.

І хоча офіційний Twitter тріумфаторів поки не поділився жодними відео звідти, щедрим до вболівальників виявився захисник іспанського клубу Альберто Морено, який не так давно вигравав трофей Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Для іспанця перемога над Юнайтед була особливо принциповою.

В Instagram Морено виклав майже 20-хвилинне відео, на якому футболісти Вільярреала співають пісні та танцюють.

В об’єктив гравця потрапили і сольні запальні танці головного героя серії пенальті Херонімо Рульї, який парирував одинадцятий удар від свого візаві Давида де Геа.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от  (@18albertomp)

Після продуктивного сезону гравці іспанського клубу дозволили собі на славу посвяткувати із пивом.

Читайте
Ми заслужили перемогу: реакція Унаї Емері на перемогу Вільярреала

Вкінці відео Морено сказав: Ліверпуль, ти YNWA (Ніколи не будеш один) завжди. Таким чином Морено вказав на принципову для нього перемогу над запеклим суперником свого колишнього клубу.

Фінал Ліги Європи

Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи у серії пенальті. У перші 90 хвилин команди обмінялися голами, а в овертаймі не змогли забити, тож справа перейшла до биття одинадцятиметрових.

Вільярреал без промахів реалізував 11 ударів, а ось у МЮ одинадцятим пішов бити голкіпер Давид де Геа і з його ударом впорався його візаві Херонімо Рульї.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка