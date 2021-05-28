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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Українського тренера Реброва сватають англійському Тоттенгему

Сергій Ребров

Український тренер Сергій Ребров може продовжити кар’єру в англійському Тоттенгемі Готспур. Наразі клуб у пошуках головного тренера.

Як повідомляють медіа, кандидатуру українця запропонували керівництву Тоттенгему. 

Раніше ходили чутки, що посаду може обійняти аргентинець Маурісіо Почеттіно, який уже очолював тренерський штаб “шпорів”. У випадку  відмови Почеттіно Ребров може стати альтернативою для клубу, за який він грав у 2000-2004 роках.

Тим більше, що Сергій Ребров якраз у пошуку нової роботи. Нещодавно стало відомо, що українець йде з угорського ФК Ференцварош, де він працював з 2018 року. За ці роки Реброву вдалося зробити будапештський клуб чемпіоном Угорщини, а також вивести команду у розіграш Ліги Чемпіонів.

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Зідан покидає Реал

Зінедін Зідан йде з посади тренера мадридського Реала. Вперше він очолив тренерський штаб вершкових у 2016 році, а потім ще раз у 2019 році. Після камбеку Зідан виграв з Реалом Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Джерело: Tuttomercato

Фото: УНІАН

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