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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Челсі

Стадіон Драгау в Порту

У фінальному матчі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2020/21 зустрінуться два англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі. Зустріч відбудеться 29 травня у Порту (Португалія) на стадіоні Драгау.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, а також на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський канал Беларусь 5. Интернет та російські телеканали Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

Манчестер Сіті на груповій стадії зустрічався із португальським Порту, грецьким Олімпіакосом та французьким Марселем. У цих матчах підопічні Хосепа Гвардіоли жодного разу не програли (п’ять перемог та одна нічия). Без поразок містяни подолали і шлях плей-оф, обігравши менхенгладбахську та дортмундську Боррусії і французький ПСЖ у півфіналі.

Без поразок свою групу пройшов і Челсі (чотири перемоги, дві нічиї), де в суперники аристократам випали іспанська Севілья, російський Краснодар і французький Ренн. Також сині пройшли мадридський Атлетіко, португальський Порту і мадридський Реал у плей-оф.

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Для Сіті це перший вихід до фіналу Ліги чемпіонів, тоді як для Челсі вже третій. У фіналі ЛЧ 2012 року сині у серії пенальті перестріляли мюнхенську Баварію.

Детальніше про результати всіх матчів сезону-2020/21 у турнірі ви можете подивитися у календарі Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

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