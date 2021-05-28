Англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі зустрінуться у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Гра відбудеться у Порту (Португалія) на стадіоні Драгау 29 травня. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу містян приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх Челсі оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.65.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із іспанським рефері Антоніо Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Себріан та Роберто дель Паломар. Четвертим рефері буде Карлос дель Серро.

Відповідальним за VAR призначили Алехандро Ернандеса. Його помічниками стануть Хуан Мартінес, Ін’їго Прієто, а також поляк Павел Хіль.

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті здолав ПСЖ за сумою двох матчів, а Челсі обіграв мадридський Реал.

Чинним переможцем турніру є мюнхенська Баварія, яка обіграла французький ПСЖ з рахунком 1:0 у фіналі Ліги чемпіонів-2020 у португальському Лісабоні на арені Ештадіу да Луш.