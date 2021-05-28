У суботу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2021, в якому зійдуться два англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі. Стартовий свисток на португальській арені Драгау у Порту пролунає о 22.00 за київським часом.

Це буде вже другий фінал за останні три роки, в якому зустрінуться представники із однієї національної асоціації. У 2019 році у Мадриді на Ванда Метрополітано Ліверпуль та Тоттенгем не продемонстрували такої ж видовищної гри, що й у плей-оф, а сам трофей тоді дістався мерсисайдцям. Червоні здолали шпор 2:1.

Багато хто очікує від протистояння містян та аристократів видовищної гри, з огляду на те, що обидві команди не притримуються оборонної тактики. Однак, останнім часом подібні двобої грандів в Англії дедалі більше нагадують тактичні шахи.

Манчестер Сіті

Клуб із Манчестера вигравав вже все на внутрішній арені, але досі йому не підкорювався головний єврокубковий трофей. Ба більше, для клубу це перший вихід у фінал ЛЧ. За п’ять років роботи на тренерському містку у Сіті Хосеп Гвардіола як ніколи наблизився до мети.

У поточному сезоні містяни виграли чемпіонат Англії та Кубок англійської ліги.

До заявки команди на гру потрапив і українець Олександр Зінченко. У разі успіху містян він стане третім українцем після Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука, котрі піднімали трофей Ліги чемпіонів.

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Челсі

На відміну від Сіті для Челсі це не перший фінал. У 2012 році лондонський клуб вже перемагав в ЛЧ, а у 2008-му у фіналі поступився МЮ у серії пенальті.

У поточному сезоні АПЛ аристократи мали всі шанси опинитися у топ-3, але оступилися в останньому турі і пропустили на третю сходинку Ліверпуль.

Для наставника Челсі Томаса Тухеля це вже другий поспіль фінал турніру, куди він вивів команду. У сезоні-2019/20 німецький фахівець зробив це із ПСЖ. Тоді парижани поступилися Баварії з рахунком 1:0.

Тухель змінив Френка Лемпарда у тренерському кріслі по ходу сезону. Збіг чи закономірність, але аристократи виходили у фінал ЛЧ два попередні рази теж після зміни керманича у розпал сезону.

Історія зустрічей

Команди знають одна одну як облуплені. Лише у цьому сезоні вони зустрічалися тричі між собою.

Всього суперники зустрічалися між собою 166 разів: в активі Челсі 68 перемог, у Сіті – 58, ще 40 разів вони зіграли внічию.

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Хто обслуговуватиме фінал?

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із іспанським рефері Антоніо Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Себріан та Роберто дель Паломар. Четвертим рефері буде Карлос дель Серро.

Відповідальним за VAR призначили Алехандро Ернандеса. Його помічниками стануть Хуан Мартінес, Ін’їго Прієто, а також поляк Павел Хіль.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу містян приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх Челсі оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.65.

Де дивитися матч?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, а також на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1).

Також гру транслюватимуть білоруський канал Беларусь 5. Интернет та російські телеканали Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

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Орієнтовні склади

Манчестер Сіті : Едерсон, Вокер, Діас, Стоунз, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Сілва, Марез, Де Брюйне, Фоден.

: Едерсон, Вокер, Діас, Стоунз, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Сілва, Марез, Де Брюйне, Фоден. Челсі: Менді, Аспілікуета, Сілва, Рудігер, Джеймс, Ковачич, Канте, Чілуелл, Маунт, Вернер, Хаверц.

26 травня у фіналі Ліги Європи іспанський Вільярреал здолав Манчестер Юнайтед. Основний та доданий час завершилися з рахунком 1:1 і переможець визначився в серії пенальті.

Без промахів команди пробили по десять одинадцятиметрових ударів і справа дійшла до воротарів. Голкіпер субмарини Херонімо Рульї зумів пробити Давіда де Геа, а потім впорався з ударом самого воротаря МЮ.

У Суперкубку УЄФА переможець Ліги Європи зустрінеться із іспанським Вільярреалом.