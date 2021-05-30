Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував перемогу синіх у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому його підопічні обіграли іншу англійську команду Манчестер Сіті.

Німецький фахівець зазначив, що гра видалася важкою, але його гравці були налаштовані на перемогу.

— Поділитися цією перемогою з усіма – неймовірно. Ми зробили це. Вау. Я не знаю, що відчувати. Я неймовірно вдячний, що вдруге моя команда зіграла у фіналі. Зараз я відчував себе інакше.

Гравці були сповнені рішучості виграти матч. Ми хотіли стати камінчиками в їхніх черевиках. Ми закликали всіх зробити крок вперед, бути сміливішими і виходити в небезпечні контратаки. Гра видалася важкою. Доводилося допомагати один одному, – сказав Тухель.