Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував перемогу синіх у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому його підопічні обіграли іншу англійську команду Манчестер Сіті.
Німецький фахівець зазначив, що гра видалася важкою, але його гравці були налаштовані на перемогу.
— Поділитися цією перемогою з усіма – неймовірно. Ми зробили це. Вау. Я не знаю, що відчувати. Я неймовірно вдячний, що вдруге моя команда зіграла у фіналі. Зараз я відчував себе інакше.
Гравці були сповнені рішучості виграти матч. Ми хотіли стати камінчиками в їхніх черевиках. Ми закликали всіх зробити крок вперед, бути сміливішими і виходити в небезпечні контратаки. Гра видалася важкою. Доводилося допомагати один одному, – сказав Тухель.
У фінальному матчі Ліги чемпіонів Челсі мінімально обіграв Манчестер Сіті з рахунком 1:0.
Зустріч відбулася у Порту на стадіоні Драгау. Єдиний м’яч у сітку воріт манчестерського клубу забив німецький хавбек аристократів Кай Хаверц.