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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Юний мотогонщик помер перед Гран-прі Італії чемпіонату Moto3

мотогонщик Джейсон Дюпаск'є

Швейцарський мотогонщик Джейсон Дюпаск’є помер від травм після аварії на кваліфікації Moto3 в Італії.

В одному з поворотів Дюпаск’є, який виступав за команду Saxon Carxpert PrustelGP, впав зі свого мотоцикла і потрапив під колеса іншого учасника перегонів. Спортсмена одразу на медичному вертольоті доставили в лікарню Флоренції, але він помер там від отриманих травм.

Дюпаск’є вражаюче розпочав свій другий сезон у легкій гонці Гран-прі, постійно набираючи очки і потрапляючи в десятку найкращих турнірних таблиць. Він підійшов, посівши десяте місце в чемпіонаті за кількістю очок.

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Джерело: MotoGP

Фото: MotoGP

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