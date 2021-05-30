Швейцарський мотогонщик Джейсон Дюпаск’є помер від травм після аварії на кваліфікації Moto3 в Італії.

В одному з поворотів Дюпаск’є, який виступав за команду Saxon Carxpert PrustelGP, впав зі свого мотоцикла і потрапив під колеса іншого учасника перегонів. Спортсмена одразу на медичному вертольоті доставили в лікарню Флоренції, але він помер там від отриманих травм.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi — MotoGP™???? (@MotoGP) May 30, 2021

Дюпаск’є вражаюче розпочав свій другий сезон у легкій гонці Гран-прі, постійно набираючи очки і потрапляючи в десятку найкращих турнірних таблиць. Він підійшов, посівши десяте місце в чемпіонаті за кількістю очок.

Макс Ферстаппен, який виступає за австрійську команду Red Bull, здобув перемогу на другому етапі Формули-1 сезону-2021. Гран-прі Емілії-Романьї пройшло в італійській Імолі.

Джерело: MotoGP

Фото: MotoGP