Швейцарський мотогонщик Джейсон Дюпаск’є помер від травм після аварії на кваліфікації Moto3 в Італії.

В одному з поворотів Дюпаск’є, який виступав за команду Saxon Carxpert PrustelGP, впав зі свого мотоцикла і потрапив під колеса іншого учасника перегонів. Спортсмена одразу на медичному вертольоті доставили в лікарню Флоренції, але він помер там від отриманих травм.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™???? (@MotoGP) May 30, 2021